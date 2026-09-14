"Estoy embarazada, fue mi tío": qué se sabe del escalofriante mensaje que dejó una nena de 10 años

El mensaje estaba escrito en la pared del baño de un colegio primario y ya intervino la Justicia de manera urgente.

Un fuerte mensaje escrito en la pared del baño de la Escuela Carlos María de Alvear, desató una investigación urgente que involucra al sistema judicial y al educativo.Ahora la Justicia intervino para tratar de localizar a la menor.

"Estoy embarazada. Ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío", eso decía el texto que se viralizó en redes sociales y puso en alerta inmediata a las autoridades provinciales.

Por la gravedad del contenido, la UFI ANIVI (Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles) intervino de oficio, sin necesidad de esperar una denuncia formal . El fiscal Duilio Ejarque ordenó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para activar los protocolos de protección.

Mientras la investigación continúa en curso, la Justicia no logró confirmar hasta el momento quién escribió el mensaje en la pared el colegio ubicado en el barrio Villa San Damián de Rawson, San Juan; pero desde el ámbito educativo indicaron que ya pudieron identificar a la menor.

Por otra parte, las autoridades de la Escuela Carlos María de Alvear optaron por no realizar declaraciones públicas para evitar interferir en la investigación.

Identificaron a la nena que escribió el escalofriante mensaje pidiendo ayuda

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que el caso es real y ya identificaron a la menor de edad, disponiendo a su vez la intervención de un gabinete especial para intervenir.

"Es algo que lamentablemente sucede seguido en las escuelas, y que nosotros debemos abordar. Por lo pronto, se trata de un colegio que ya tiene contención de gabinetes para los compañeros y otros estudiantes. Y también interviene ya el Centro ANIVI", expresó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, prometió avances en la investigación del caso.

"La menor ya fue detectada”, reveló la funcionaria. Ahora debe ser entrevistada en Cámara Gesell para que se puedan precisar el contexto de las inscripciones en el baño de esa primaria de Rawson y las responsabilidades en el presunto caso de abuso intrafamiliar.

La causa por abuso infantil tardó más de seis años en resolverse, en los que el ahora condenado permaneció en libertad (foto ilustrativa).

Las autoridades enfatizan que la investigación continúa, por lo que no se puede establecer si se trató de una situación de abuso efectivamente ocurrida, a pesar de que se haya identificado a la menor en cuestión.

Protocolos contra el abuso sexual

El caso conmocionó a la comunidad educativa de Villa San Damián y reavivó el debate sobre los canales de denuncia disponibles para niños y niñas que atraviesan situaciones de violencia o abuso en el entorno familiar.

La gobernación sanjuanina lleva a cabo, mediante la instrumentación de su Ministerio de Educación, el protocolo Ángel Guardián, un marco interinstitucional destinado a identificar, contener y acompañar a niños y adolescentes que atraviesan situaciones de abuso sexual y de violencia intrafamiliar.

En 2025 se realizaron 147 intervenciones, mientras que en 2024 fueron más de 200. La baja, sin embargo, no implicó una disminución del problema. "Muchos casos no llegan a denunciarse. Por eso es clave el rol de la escuela: docentes, directivos y gabinetistas detectan señales, activan el protocolo y denuncian cuando corresponde", aseguró a inicios de año el director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, Luis Lucero.

En Argentina, las denuncias por abuso sexual infantil pueden realizarse a través de la Línea 102, gratuita y disponible las 24 horas, que conecta a quienes llaman con equipos especializados en protección de la niñez en cada provincia.