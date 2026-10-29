Rodeado de pantanos y gran vegetación: así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

La zona está ubicada a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde la docente trabajaba. Las imágenes que se difundieron en las últimas horas.

Se trata de un sector de difícil acceso del paraje "El Malezal", en el departamento de Esquina.

Mientras la familia espera los resultados de la autopsia de Nancy Godoy , la docente asesinada en Corrientes, se conoció un video que muestra el momento del hallazgo del cuerpo en el marco de una investigación por femicidio.

El video que se dio a conocer en las últimas horas, muestra una campera negra, una cartera y una bota, parcialmente rodeadas de agua. Los objetos estaban a unos cinco o seis metros del cuerpo de la docente rural.

Se trata de un sector de difícil acceso del paraje "El Malezal", en el departamento de Esquina, rodeado de pantanos y abundante vegetación.

La zona es un viejo potrero, ubicado a 2,5 kilómetros de la escuela donde la docente trabajaba, y que aún no había sido rastrillada durante los operativos desplegados desde que se denunció la desaparición de la mujer. El cuerpo fue localizado por el policía Pablo Aguirre.

Así fue el momento donde encontraron muerta a Nancy

El cuerpo de Nancy fue hallado el miércoles al mediodía, tras permanecer 21 días desaparecida. Hay cinco detenidos por el caso y aún no se conocen los resultados de la autopsia.

Durante un rastrillaje a caballo, dos efectivos policiales lograron localizar el cuerpo de la mujer. Por el crimen hasta el momento hay cinco personas con prisión preventiva bajo la carátula de femicidio.

En los últimos rastrillajes en lugares relevantes del caso se encontraron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza, en una zona del establecimiento usado en la explotación agropecuaria y como coto de caza.

El familiar de uno de los detenidos "se quebró" y dijo dónde estaba Nancy

Según reveló La Nación, fuentes judiciales confirmaron que a "la zona cero" llegaron cuando uno de los familiares de Rosa Leguizamón se habría "quebrado" y aportó referencia geográfica que permitió el hallazgo durante un operativo de rastrillaje.

Respecto a los detalles del hallazgo, el cuerpo estaba semisumergido en un viejo potrero y a pocos metros de sus restos se halló un bolso.

Quiénes son los cinco detenidos por la desaparición y muerte de Nancy Godoy

La fiscalía dictó la prisión preventiva para los cinco sospechosos, que son personas del entorno de la estancia donde trabajaba y la principal hipótesis es que fue víctima de un femicidio.

Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, fue imputado como presunto autor del femicidio y señalado como principal sospechoso. El trabajador rural pernoctaba en un puesto tapera cercano al colegio y allí se encontró ropa quemada.

También están involucrados los peones rurales Felipe Sandoval, a quien le impusieron la misma acusación que a Zarza y Ernesto Bordón, quien fue el primer detenido que tuvo la causa y quedó detenido por falso testimonio, ya que para los investigadores cambió tres veces su declaración.

Rosa Leguizamón es otra de las detenidas. Es quien se encargaba de trasladar a la maestra a caballo a través de la estancia hasta la escuela. Su pareja, Nahuel Rojas, también fue detenido e imputado bajo la acusación de encubrimiento.

Todos los detenidos se encuentran -por decisión de la Justicia - con prisión preventiva.

Leguizamón declaró que vio a Nancy fue el 9 de octubre, pero la investigación tiene acreditado el último contacto de la víctima el 7 de octubre a las 20.45.

Las dudas alrededor de la mujer aparecieron tras las contradicciones en sus declaraciones y, según la investigación le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

La detuvieron el 18 de octubre y en su casa le secuestraron una campera negra y un par de alpargatas que se creen pertenecen a la docente. Le imputan además ser la coautora del homicidio simple, pero al ser mujer no le aplican el agravante del femicidio, y está con preventiva sin plazo.

Godoy había llegado a la escuela unos dos meses antes de su desaparición y según contaron sus familiares, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

Para los investigadores, la principal hipótesis apunta a que el móvil del femicidio fue un ataque sexual. Para saber si existió esta posibilidad, el cuerpo deberá ser sometido a una autopsia y determinar las circunstancias del ataque.