Paro docente en toda la provincia de Neuquén por el femicidio de Nancy Godoy
El gremio docente se plegó a la convocatoria nacional de CTERA para pedir justicia por el asesinato de la maestra correntina. Habrá una movilización a partir del mediodía del jueves.
Tras la conmoción que generó el hallazgo de la maestra correntina, Nancy Godoy, asesinada cerca de la escuela rural donde iba a dar clases, CTERA convocó a un paro nacional docente para este jueves.
La Comisión Directiva de ATEN manifestó su mayor enérgico repudio por el femicidio de la maestra y ratifican el pedido de justicia. “Desde Aten expresamos nuestro más profundo dolor y repudio por el femicidio de nuestra compañera Nancy Godoy, docente rural de 52 años, directora suplente de la Escuela N° 626 de El Curupí, en Esquina, Corrientes”, sostuvieron a través de un comunicado de prensa.
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