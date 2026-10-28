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La Mañana paro docente

Paro docente en toda la provincia de Neuquén por el femicidio de Nancy Godoy

El gremio docente se plegó a la convocatoria nacional de CTERA para pedir justicia por el asesinato de la maestra correntina. Habrá una movilización a partir del mediodía del jueves.

Paro docente en toda la provincia de Neuquén por el femicidio de Nancy Godoy

Tras la conmoción que generó el hallazgo de la maestra correntina, Nancy Godoy, asesinada cerca de la escuela rural donde iba a dar clases, CTERA convocó a un paro nacional docente para este jueves.

La Comisión Directiva de ATEN manifestó su mayor enérgico repudio por el femicidio de la maestra y ratifican el pedido de justicia. “Desde Aten expresamos nuestro más profundo dolor y repudio por el femicidio de nuestra compañera Nancy Godoy, docente rural de 52 años, directora suplente de la Escuela N° 626 de El Curupí, en Esquina, Corrientes”, sostuvieron a través de un comunicado de prensa.

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