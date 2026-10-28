Paro docente en toda la provincia de Neuquén por el femicidio de Nancy Godoy

El gremio docente se plegó a la convocatoria nacional de CTERA para pedir justicia por el asesinato de la maestra correntina. Habrá una movilización a partir del mediodía del jueves.

Tras la conmoción que generó el hallazgo de la maestra correntina, Nancy Godoy , asesinada cerca de la escuela rural donde iba a dar clases, CTERA convocó a un paro nacional docente para este jueves .

La Comisión Directiva de ATEN manifestó su mayor enérgico repudio por el femicidio de la maestra y ratifican el pedido de justicia. “Desde Aten expresamos nuestro más profundo dolor y repudio por el femicidio de nuestra compañera Nancy Godoy, docente rural de 52 años, directora suplente de la Escuela N° 626 de El Curupí, en Esquina, Corrientes”, sostuvieron a través de un comunicado de prensa.