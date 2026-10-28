Día 3 de la Fiesta de la Confluencia 2027, rock a pleno: uno por uno, la grilla completa de artistas y horarios

El sábado 20 de febrero, la Isla 132 explotará en una noche cargada de rock. Este miércoles se develó la grilla completa del evento.

Ciro y Los Persas hará el broche de oro de la noche de rock en la Fiesta de la Confluencia.

La jornada del sábado 20 de febrero del 2027 de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén albergará la tradicional noche del rock nacional, prometiendo un estallido sonoro con formaciones históricas y referentes de culto. La grilla articula proyectos independientes de espíritu ritual con grupos musicales que forman parte del patrimonio de la cultura rockera del país.

La apertura correrá por cuenta de El Plan de la Mariposa , la agrupación de Necochea que forjó una identidad singular a través de lo que denominan "rock libre", donde convergen la canción poética, el folk psicodélico y la sonoridad del violín. Conducido por los hermanos Sebastián, Camila, Valentín, Santiago y Máximo Andersen junto a Andrés Nör y Julián Ropero, el conjunto cimentó su éxito de manera autogestionada hasta abarrotar estadios como el Luna Park y el Movistar Arena gracias a piezas como El Riesgo y La Vida Vuela.

Promediando la noche, subirá a escena Divididos , popularmente bautizada como "La Aplanadora del Rock". El emblemático power trío surgido en 1988 tras la disolución de Sumo —comandado por la guitarra y voz de Ricardo Mollo, el bajo de Diego Arnedo y la batería de Catriel Ciavarella— brindará una demostración de poderío instrumental que sintetiza el hard rock funk de raíces hendrixianas con el folclore nativo, recreando obras maestras de la talla de Ala de Venado, Spaghetti del Rock y su célebre versión de El Arriero.

Más tarde será el turno de Las Pastillas del Abuelo, banda nacida en 2002 que construyó una complicidad generacional profunda gracias a la lírica urbana y reflexiva de su vocalista Juan Germán "Piti" Fernández. Acompañado por Alejandro Mondelo, Santiago Bogisich, Joel Barbeito, Diego Bozzalla, Fernando Vecchio y Juan Comas, el grupo fusiona rock barrial, candombe, tango y reggae en clásicos ineludibles como El Sensei, Por Colectora y ¿Qué es Dios?.

El cierre de la velada estará comandada por Ciro y los Persas, el proyecto que encabeza Andrés Ciro Martínez desde la separación de Los Piojos en 2009. Secundado por Juan Manuel Gigena Ábalos, Rodrigo Pérez, Broder Bastos, Lulo Isod y Nicolás Raffetta, el cantante y armoniquista desplegará su enérgico rock and roll de matriz stone y blusera, respaldado por una imponente trayectoria de estadios colmados e himnos coreados por multitudes como Antes y Después, Mírenla, Astros e Insisto.

Las Pastillas del Abuelo se prepara para su show en Ferro.

Fiesta de la Confluencia 2027, sábado 20 de febrero: la grilla completa

18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia

18:40 a 19:30 – El Plan de la Mariposa

19:50 a 20:10 – Ganador Pre Confluencia

20:40 a 22:10 – Divididos

22:40 a 23:40 – Las Pastillas del Abuelo

00:10 a 01:40 – Ciro y los Persas