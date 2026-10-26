Este miércoles se conocerá la grilla completa de artistas de la Fiesta de la Confluencia 2027: la novedad de esta edición

La presentación oficial será en el Alto Comahue Shopping. ¿Cómo hacer para saber qué artistas vienen, antes del lanzamiento oficial?

La Fiesta de la Confluencia 2027 será del 18 al 21 de febrero.

Este miércoles se conocerá la grilla completa de los artistas que participarán de la Fiesta de la Confluencia 2027 , a realizarse del 18 al 21 de febrero. Cada uno de los días tendrá como protagonista un género musical distinto.

Según dio a conocer en LU5 la jefa de gabinete, María Pasqualini, la presentación oficial será a las 20 en el Alto Comahue Shopping. El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa participarán de la ceremonia.

También estará presente José Palazzo, creador del Cosquín Rock , quien junto a todo su equipo de producción llevará adelante esta nueva edición de la Fiesta. Además, la presentación contará con la presencia de tres artistas que subirán al escenario de la Fiesta de la Confluencia.

La funcionaria adelantó que la novedad de esta edición de la fiesta es que tendrá cuatro noches temáticas. Los asistentes disfrutarán de una noche de cumbia y cuarteto, otra de rock, una de género urbano y, por último, habrá una noche dedicada al folklore.

El miércoles no solo se dará a conocer la grilla completa de artistas día por día, sino también la fecha de inicio y la modalidad de la venta de entradas.

Campaña pre lanzamiento en redes sociales

Para los ansiosos que no puedan esperar al miércoles a conocer la grilla, deberán estar atentos a las historias de las cuentas oficiales de la Fiesta en Facebook e Instagram.

"En las redes sociales van a empezar a aparecer objetos perdidos que tienen que ver con los artistas que vienen", anunció Pasqualini.

Así, mientras esperan el lanzamiento oficial, el público puede jugar e intentar adivinar quiénes estarán en el escenario durante esta nueva edición de la fiesta más convocante del país.

Dos grandes bandas de rock nacional

El mes pasado, en el marco del aniversario de la ciudad de Neuquén, el intendente Mariano Gaido habló de la Fiesta de la Confluencia y uno de los principales anuncios de Gaido estuvo relacionado con la noche de rock. El intendente adelantó que el festival tendrá una jornada especialmente pensada para el público joven y remarcó el peso que tendrá el género en la programación.

“Lo que hemos conversado y las propuestas que nos han traído tiene que ver con que la noche de rock en Neuquén explota”, sostuvo en aquel momento.

En ese sentido, adelantó que la organización busca contar con algunos de los grupos más destacados del rock nacional y fue contundente al referirse a las principales figuras que podrían llegar a la capital neuquina.

Claudio Espinoza

“Viene algo relacionado con los grupos musicales más importantes que están funcionando o que están a nivel roquero nacional”, afirmó, para luego agregar: “vienen las dos bandas más importantes”.

Gaido también destacó el crecimiento que tuvo la Fiesta Nacional de la Confluencia desde sus primeras ediciones y la decisión del Municipio de sostener un evento de gran escala.

“Nos decían que Neuquén no lo podía hacer, que los neuquinos teníamos que conformarnos con una fiesta podríamos decir normal y habitual, y la verdad que los neuquinos decidimos tener un festival el más importante, de mayor convocatoria del país”, remarcó.