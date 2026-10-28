Día 1 de la Fiesta de la Confluencia 2027, a pura cumbia y cuarteto: uno por uno, los artistas y horarios

La jornada de apertura del jueves 18 de febrero estará dedicada íntegramente a la cumbia y el cuarteto. Este miércoles se develó la grilla completa del evento.

LBC y Euge Quevedo cerrarán la primera noche de la Fiesta de la Confluencia 2027.

La jornada de apertura de la Fiesta de la Confluencia 2027 , programada para el jueves 18 de febrero, estará dedicada íntegramente a la cumbia y el cuarteto. La propuesta artística combina agrupaciones de estadio, fenómenos nacidos en plataformas digitales y referentes consagrados de la música bailable argentina.

El primer plato fuerte de la velada llegará con Ke Personajes , la formación entrerriana oriunda de Concepción del Uruguay que transformó la cumbia romántica y villera en un suceso de convocatoria masiva.

Liderada por el carismático vocalista Emanuel Noir junto a Sebastián Boffelli en bajo, Enzo Martínez en percusión y Joel Alegre en guitarra, la banda pasó de registrar grabaciones caseras en YouTube en 2016 a colmar recintos de la envergadura del Movistar Arena y el Estadio Vélez Sarsfield, impulsada por colaboraciones y éxitos como Un Finde, Pobre Corazón y Ya No Vuelvas.

Más tarde será el turno de Un Poco de Ruido, el colectivo y ciclo de transmisiones que revolucionó el consumo de la cumbia clásica al trasladar la calidez de una zapada digital a escenarios como el Luna Park.

Conducido y producido por Juan Manuel "Pinky SD" Grossi en teclados, Gonzalo "DJ Pipo" Leonardo en las bandejas y Damián "Damo" Martínez en la animación, el proyecto rescata la cumbia santafesina, la cumbia villera y los himnos de los años 90 y 2000 en complicidad con las figuras más destacadas de la movida tropical.

La segunda mitad de la noche quedará en manos de la potencia cordobesa. En primer término, Q’ Lokura desplegará el sonido ágil y moderno que redefinió los cánones del cuarteto contemporáneo.

Q’ Lokura volverá a la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén.

Creada en 2018 por los cantantes Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera tras su paso por Chipote, la formación se sustenta en una orquesta de más de diez instrumentistas con una destacada sección de vientos, responsable de canciones ampliamente difundidas como Yo Era, Él No Va a Venir y Me Inventaré.

El broche de oro de la madrugada correrá por cuenta de LBC y Euge Quevedo, una de las duplas más convocantes del género popular.

La combinación entre la trayectoria de más de dos décadas de La Banda de Carlitos, encabezada por Carlos "La Borda" Pavón, y el virtuosismo vocal y carisma de Eugenia Quevedo, consolidó una propuesta festiva caracterizada por el humor y versiones a ritmo de cuarteto de títulos como Ojalá, Con Otra y Olvidarte de Mí Jamás.

Fiesta de la Confluencia 2027, jueves 18 de febrero: grilla completa

18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia

18:40 a 19:20 – Ke Personajes

19:40 a 20:00 – Ganador Pre Confluencia

20:40 a 21:40 – Un Poco de Ruido

22:20 a 23:40 – Q’ Lokura

00:10 a 01:30 – LBC y Euge Quevedo