Fiesta de la Confluencia 2027 con María Becerra, Paulo Londra, Ciro, Las Pastillas, La Sole y más: día por día, la grilla completa de artistas
La presentación oficial se llevó adelante este miércoles en el Alto Comahue Shopping. La fiesta más convocante será entre el 18 y el 21 de febrero.
La Fiesta de la Confluencia 2027 ya tiene definida la programación artística para su escenario principal, en una edición que se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de febrero. La presentación oficial se llevó adelante este miércoles en el Alto Comahue Shopping.
Este año, la gran novedad del evento es la organización de cuatro noches temáticas dedicadas a géneros específicos: cumbia y cuarteto, música urbana y pop, rock nacional y folklore. Además, en esta ocasión, los artistas locales ganadores del Pre Confluencia no se presentarán antes de los shows nacionales sino entre medio.
La producción integral está a cargo del equipo encabezado por José Palazzo, creador del Cosquín Rock, en conjunto con el Municipio, consolidando a la fiesta neuquina como uno de los encuentros de mayor convocatoria del país.
Las entradas preferenciales y packs exclusivos saldrán a la venta el viernes 6 de noviembre a través de edenentradas.com
Jueves 18 de febrero: noche de cumbia y cuarteto
La apertura de la fiesta estará marcada por el ritmo tropical y cuartetero:
18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia
18:40 a 19:20 – Ke Personajes
19:40 a 20:00 – Ganador Pre Confluencia
20:40 a 21:40 – Un Poco de Ruido
22:20 a 23:40 – Q’ Lokura
00:10 a 01:30 – LBC y Euge Quevedo
Viernes 19 de febrero: noche urbana y pop
La segunda jornada reunirá a los mayores referentes del movimiento urbano y la escena indie/pop:
18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia
19:10 a 20:10 – Usted Señalemelo
20:30 a 20:50 – Ganador Pre Confluencia
21:10 a 22:10 – Paulo Londra
22:30 a 23:15 – Silvestre y La Naranja
00:05 a 01:35 – María Becerra
Sábado 20 de febrero: noche de rock nacional
Una noche dedicada íntegramente a las bandas más convocantes del rock argentino:
18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia
18:40 a 19:30 – El Plan de la Mariposa
19:50 a 20:10 – Ganador Pre Confluencia
20:40 a 22:10 – Divididos
22:40 a 23:40 – Las Pastillas del Abuelo
00:10 a 01:40 – Ciro y los Persas
Domingo 21 de febrero: noche de folklore
El cierre de la fiesta más convocante ofrecerá una amplia cartelera con figuras locales y grandes exponentes del folklore:
18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia
18:40 a 19:10 – Ernesto Guevara
19:30 a 20:10 – Ganador Pre Confluencia
20:30 a 20:50 – La Valenti
21:10 a 21:50 – Ahyre
22:20 a 22:50 – Marité Berbel
23:20 a 00:10 – Soledad Pastorutti
00:40 a 02:20 – Chaqueño Palavecino
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