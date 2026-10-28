Fiesta de la Confluencia 2027 con María Becerra, Paulo Londra, Ciro, Las Pastillas, La Sole y más: día por día, la grilla completa de artistas

La presentación oficial se llevó adelante este miércoles en el Alto Comahue Shopping. La fiesta más convocante será entre el 18 y el 21 de febrero.

La Fiesta de la Confluencia 2027 ya tiene definida la programación artística para su escenario principal, en una edición que se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de febrero. La presentación oficial se llevó adelante este miércoles en el Alto Comahue Shopping.

Este año, la gran novedad del evento es la organización de cuatro noches temáticas dedicadas a géneros específicos: cumbia y cuarteto, música urbana y pop, rock nacional y folklore. Además, en esta ocasión, los artistas locales ganadores del Pre Confluencia no se presentarán antes de los shows nacionales sino entre medio.

La producción integral está a cargo del equipo encabezado por José Palazzo, creador del Cosquín Rock, en conjunto con el Municipio, consolidando a la fiesta neuquina como uno de los encuentros de mayor convocatoria del país.

Las entradas preferenciales y packs exclusivos saldrán a la venta el viernes 6 de noviembre a través de edenentradas.com

Jueves 18 de febrero: noche de cumbia y cuarteto

La apertura de la fiesta estará marcada por el ritmo tropical y cuartetero:

18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia

18:40 a 19:20 – Ke Personajes

19:40 a 20:00 – Ganador Pre Confluencia

20:40 a 21:40 – Un Poco de Ruido

22:20 a 23:40 – Q’ Lokura

00:10 a 01:30 – LBC y Euge Quevedo

Viernes 19 de febrero: noche urbana y pop

La segunda jornada reunirá a los mayores referentes del movimiento urbano y la escena indie/pop:

18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia

19:10 a 20:10 – Usted Señalemelo

20:30 a 20:50 – Ganador Pre Confluencia

21:10 a 22:10 – Paulo Londra

22:30 a 23:15 – Silvestre y La Naranja

00:05 a 01:35 – María Becerra

Sábado 20 de febrero: noche de rock nacional

Una noche dedicada íntegramente a las bandas más convocantes del rock argentino:

18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia

18:40 a 19:30 – El Plan de la Mariposa

19:50 a 20:10 – Ganador Pre Confluencia

20:40 a 22:10 – Divididos

22:40 a 23:40 – Las Pastillas del Abuelo

00:10 a 01:40 – Ciro y los Persas

Domingo 21 de febrero: noche de folklore

El cierre de la fiesta más convocante ofrecerá una amplia cartelera con figuras locales y grandes exponentes del folklore:

18:00 a 18:20 – Ganador Pre Confluencia

18:40 a 19:10 – Ernesto Guevara

19:30 a 20:10 – Ganador Pre Confluencia

20:30 a 20:50 – La Valenti

21:10 a 21:50 – Ahyre

22:20 a 22:50 – Marité Berbel

23:20 a 00:10 – Soledad Pastorutti

00:40 a 02:20 – Chaqueño Palavecino