La localidad de Centenario declaró la emergencia sanitaria: cuánto durará

A través de un decreto municipal se estableció además la situación en materia ambiental y de infraestructura cloacal y pluvial.

La localidad decretó la emergencia en los sectores afectados de la ciudad.

La Municipalidad de Centenario declaró la emergencia sanitaria, ambiental y de infraestructura cloacal y pluvial en el sector de calle 4 y en las zonas directamente afectadas por el funcionamiento del sistema de conducción y drenaje. La decisión se tomó ante los reiterados desbordes cloacales y las complicaciones provocadas por las intensas lluvias que afectaron a la región durante octubre.

La medida quedó establecida mediante el decreto municipal 663/20, según informó el Ejecutivo local, y tendrá una vigencia de 180 días corridos, con posibilidad de prórroga.

La declaración responde a una problemática estructural vinculada con la capacidad de la red cloacal, que se vio agravada por las condiciones meteorológicas excepcionales registradas durante las últimas semanas.

Las intensas precipitaciones, el incremento del caudal del río Neuquén y la elevación de las napas contribuyeron a la saturación de los sistemas cloacales y pluviales.

En el oeste de la ciudad, la lluvia hizo estragos en algunas calles de tierra. En Rincón había mucha preocupación. En Centenario trabajaron las máquinas.

Emergencia sanitaria en Centenario: qué reveló el informe técnico

Uno de los principales fundamentos de la decisión municipal surge del Informe Técnico de Situación de Calle 4, elaborado por la Secretaría de Servicios Públicos, que identificó una importante diferencia entre la capacidad de conducción de la infraestructura existente y la demanda actual del servicio.

De acuerdo con el relevamiento, la cañería de 400 milímetros de diámetro instalada en el sector tiene una capacidad estimada para una población equivalente a 12.591 habitantes. Sin embargo, la población vinculada a la cuenca alcanza aproximadamente los 24.965 habitantes.

Esto representa un déficit de capacidad equivalente a 12.374 habitantes, una diferencia que permite explicar técnicamente los desbordes que se registran cuando el caudal supera la capacidad hidráulica disponible.

Frente a esta situación, el Municipio ya realizó algunas intervenciones para intentar aliviar el funcionamiento de la red. Entre ellas, se destaca la instalación de un conducto aliviador de 250 milímetros de diámetro sobre calle 4, entre la ex Ruta Provincial 234 y el puente que divide la chacra Los Nonos.

Si bien esta obra permitió incrementar parcialmente la capacidad de conducción en el tramo intervenido, el informe técnico municipal advirtió que la infraestructura continúa siendo insuficiente para absorber la totalidad de los caudales actuales.

De esta manera, la emergencia busca atender las consecuencias inmediatas de los desbordes y avanzar en soluciones estructurales que permitan adecuar el sistema a las necesidades de una ciudad que registra una demanda superior a la capacidad de su infraestructura.

Qué medidas se implementarán

A partir de la declaración de emergencia, la Municipalidad de Centenario estableció una serie de acciones prioritarias destinadas a reducir los riesgos sanitarios y ambientales asociados con el funcionamiento de los sistemas cloacales y pluviales.

Entre las principales tareas previstas se encuentran la limpieza, desobstrucción, mantenimiento, succión, extracción y disposición controlada de líquidos, además de las reparaciones e intervenciones que resulten necesarias para disminuir los desbordes y anegamientos.

En paralelo, el decreto instruye a las áreas municipales competentes a avanzar en la elaboración de proyectos ejecutivos, estudios hidráulicos e hidrogeológicos y relevamientos técnicos que permitan conocer con mayor precisión el estado de la infraestructura.

Estos trabajos también deberán evaluar los niveles freáticos y las condiciones de saturación de los sistemas cloacales y pluviales, con el objetivo de identificar las intervenciones necesarias para mejorar su funcionamiento.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá a su cargo el monitoreo y seguimiento de la situación sanitaria y ambiental, además del control de las intervenciones que se realicen durante la contingencia.

En relación con las eventuales maniobras de derivación de excedentes hídricos, el Municipio estableció que deberán ser excepcionales, contar con una justificación técnica y realizarse únicamente hacia puntos de descarga habilitados, con las autorizaciones correspondientes.

En ese sentido, también se instruyó gestionar ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén la determinación de un punto de vuelco técnicamente admisible y las condiciones hidráulicas, sanitarias, ambientales y operativas necesarias.

Centenario solicitó la asistencia provincial para afrontar la emergencia

La declaración municipal se produce en un contexto de emergencia meteorológica que también alcanza al resto del territorio neuquino, luego de las intensas tormentas que provocaron complicaciones en distintas localidades de la provincia.

En ese marco, el gobernador Rolando Figueroa declaró el estado de emergencia meteorológica en todo Neuquén por el término de seis meses, mediante el decreto 1714/2026.

La disposición provincial tiene como objetivo agilizar las acciones de prevención, respuesta y asistencia a la población frente a las consecuencias de los eventos meteorológicos adversos. Además, contempla la creación de un Comité de Emergencia Meteorológica integrado por los titulares de los ministerios.

Ante este escenario, la Municipalidad de Centenario adelantó que solicitará la intervención y colaboración de los organismos provinciales competentes, así como la asistencia técnica, operativa y financiera necesaria para desarrollar soluciones inmediatas y estructurales.