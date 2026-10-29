El macabro plan de un joven que mató a su novia: la había llevado al hospital por una supuesta sobredosis

Su pareja fue quien la trasladó por una supuesta descompensación. La investigación dio un giro y él terminó detenido e imputado.

Un nuevo femicidio: una joven de 21 años murió por un puntazo y su pareja fue detenida.

Una joven de 21 años murió este lunes en un hospital. Su pareja fue quien la trasladó por una supuesta descompensación , incluso aseguró que la encontrada inconsciente junto a un blíster de pastillas. La investigación determinó que fue víctima de femicidio y el hombre quedó detenido.

La víctima fue identificada como Ana Josefina Luna Carballo . Los profesionales diagnosticaron que su muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio . Aún así, se detectó que tenía un puntazo en el abdomen y marcas en las muñecas, por lo que se activó el protocolo de femicidio.

La pareja compartía una vivienda en el barrio Parque Sur de Godoy Cruz, Mendoza, y ella era hija de un policía que trabaja en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), lugar donde quedó alojado Luques desde el mismo lunes, cuando las sospechas sobre la muerte de la chica recayeron sobre él.

Frente a esta situación, este jueves Alejandro Daniel Luques, de 52 años, pareja de Ana, quedó formalmente detenido por orden de la fiscal Laura Nieto. El hombre quedó acusado de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

La mentira del suicidio para ocultar un atroz crimen

Según el informe policial, la víctima fue asistida por un médico de la guardia que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante casi 50 minutos. Pero pese a los esfuerzos por reanimarla, Carballo no respondióy se constató su fallecimiento alrededor de las 17.50 horas.

Su pareja, quien la llevó al nosocomio en auto, explicó que salió del trabajo y cuando regresó a su casa encontró a la joven en la cama, con espuma en la boca y con dificultad para respirar. Además indicó que cerca de la joven había un blíster de pastillas, pero no pudo decir si los había consumido.

Durante las actuaciones en el hospital, efectivos de la Policía Científica y de la División Homicidios detectaron una lesión punzante a la altura del abdomen y marcas en las muñecas de ambas manos.

Frente a esta situación, se ordenó el protocolo para casos de femicidio y de inmediato, la pareja de la joven fue detenida y llevada a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.).

Al mismo tiempo, los investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda que compartían. También establecieron una consigna policial para preservar el lugar y permitir la recolección de pruebas para que luego trabajara personal de Policía Científica.

Este jueves, el informe forense aportó elementos que hicieron sospechar la existencia de un crimen y llevaron a la fiscal Nieto a avanzar con la imputación por homicidio agravado y mediar violencia de género.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Nieto, quien subroga al fiscal de Homicidios Oscar Malla. Los investigadores buscan establecer cómo murió la joven y determinar el origen de las lesiones que presentaba su cuerpo. En este sentido, se esperan los resultados de una serie de medidas y de la autopsia para poder avanzar en la instrucción.