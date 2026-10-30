Empleadas domésticas con nuevo aumento: cuánto costará la hora de limpieza en noviembre de 2026

Las empleadas domésticas percibirán un incremento en sus sueldos . Así, ¿cuánto costará la hora de limpieza en noviembre de 2026 ?

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) - entidad que representa a las empleadas domésticas - logró acordar incrementos salariales para las trabajadoras del sector con vistas al último cuatrimestre de 2026 . Así, ¿cuánto costará la hora de limpieza en noviembre de 2026 ?

A comienzos de septiembre de 2026 , se publicó en el Boletín Oficial el detalle de los porcentajes acordados para los distintos aumentos en el último tramo del año:

En noviembre de 2026 , los montos que se pagarán por hora de limpieza serán de:

A comienzos de septiembre de 2026, se publicó en el Boletín Oficial el detalle de los porcentajes acordados para los distintos aumentos en el último tramo del año.

Personal con retiro: $4.174,62 por hora .

. Personal sin retiro: $4.451,49 por hora.

A su vez, el salario mensual de las empleadas domésticas que realizan tareas de limpieza será de $512.142,96 con retiro y de $562.837,52 sin retiro.

El monto que corresponde abonar también depende de la cantidad de horas semanales trabajadas. Para jornadas inferiores a 24 horas semanales se utiliza como referencia el valor por hora, mientras que para quienes cumplen 24 horas o más se aplica el salario mensual proporcional correspondiente, según la normativa vigente.

En el artículo 4 de la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, se determinó “fijar un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas que será del 1,6% a partir del mes de noviembre de 2026, con base en los salarios mínimos determinados en los artículos 3° y 8°, para todo el Personal comprendido en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, conforme las escalas salariales que lucen en el Anexo N° 4 N° IF-2026-85628114-APN-CNTCP#MCH de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES”.

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a las trabajadoras del sector. En esta categoría, el denominado personal para tareas generales es el que efectúa prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

En noviembre de 2026, los montos que se pagarán por hora de limpieza serán de $4.174,62 (con retiro) y de $4.451,49 (sin retiro).

Los beneficios laborales de las empleadas domésticas que efectúan tareas de limpieza

Según el convenio que nuclea a las trabajadoras del sector, a las empleadas domésticas que realizan tareas de limpieza les corresponde un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

Asimismo, el Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.