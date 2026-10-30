Un hombre enterró vivo a su perro en el patio de la casa y los vecinos lograron rescatarlo: está grave

Rocky tenía temblores y dificultades para respirar. Lo derivaron a una veterinaria y reclaman una investigación por maltrato animal. IMÁGENES SENSIBLES.

Rocky fue sacado con vida del pozo y trasladado al hospital veterinario municipal de Esteban Echeverría.

Un aberrante hecho generó gran repercusión en las últimas horas, tras conocerse que un perro fue enterrado vivo por su propio dueño. Los vecinos lograron rescatarlo, y todo quedó registrado.

El animal, llamado Rocky , recibió atención veterinaria y quedó internado en grave estado , mientras la difusión de un video provocó reclamos para que se investigue lo sucedido.

La escena se registró el martes en el barrio Santa Isabel de Monte Grande , partido bonaerense de Esteban Echeverría. La vivienda está en la zona de La Calandria y Bolívar, cerca del límite con Canning.

El alambrado que rodea el terreno permitió que otras personas vieran lo que pasaba desde la calle. Uno de los vecinos empezó a filmar y otro entró a la propiedad para sacar al perro, que todavía respiraba y tenía serias dificultades para moverse.

Rocky fue sacado con vida del pozo y trasladado al hospital veterinario municipal de Esteban Echeverría (Foto: Captura de video / El Diario Sur)

El rescate que quedó registrado en un video

Las imágenes difundidas muestran cómo retiran a Rocky del pozo. Tenía temblores, le costaba respirar y no podía mantenerse en pie, según la reconstrucción del episodio realizada a partir de los testimonios y la grabación.

El aviso llegó a rescatistas que se pusieron en contacto con la gente del barrio. “A nosotras nos llegó el alerta vía WhatsApp. Apenas vimos la situación, nos pusimos en contacto con vecinos”, contó Ximena, una de las mujeres que intervino, en declaraciones a La Unión.

Después actuó la Guardia Urbana de Esteban Echeverría, que trasladó al animal al hospital veterinario municipal para que recibiera las primeras atenciones. Una proteccionista asumió luego la responsabilidad de continuar con su asistencia.

Cómo encontraron a Rocky y por qué lo derivaron

En la revisión, los veterinarios diagnosticaron moquillo, una enfermedad viral, y detectaron garrapatas y signos de falta de cuidados. El cuadro era delicado y motivó su traslado a una veterinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

El perro quedó bajo seguimiento de proteccionistas vinculadas con Colmillitos al Rescate. Según la última información difundida por La Unión, estaba internado en grave estado y con un pronóstico desalentador: el avance de la enfermedad complicaba su recuperación.

La mujer que se hizo cargo de Rocky continuó con las consultas y el seguimiento veterinario después de su salida de la vivienda.

El documento que firmó el dueño y el reclamo de los vecinos

De acuerdo con El Diario Sur, el propietario firmó un documento relacionado con la retención del perro por parte de la Guardia Urbana y su posterior entrega a proteccionistas.

El perro todavía estaba con vida dentro del pozo cuando los vecinos advirtieron la situación desde la calle (Foto: Captura de video / El Diario Sur)

Estaba previsto remitir ese escrito y la filmación a una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) para que se evaluaran las circunstancias del rescate y la conducta del hombre. Hasta la información publicada este viernes, no se confirmó públicamente la formalización de una denuncia penal ni la adopción de medidas judiciales.

El maltrato y la crueldad contra los animales son delitos en la Argentina. La Ley 14.346 establece penas de entre 15 días y un año de prisión y contempla, entre otras conductas, provocar lesiones intencionales, torturas o sufrimientos innecesarios.

Las denuncias por estos delitos son gratuitas y pueden presentarse en una comisaría o fiscalía. Los funcionarios están obligados a recibirlas, y el material que reúnan los testigos, como fotos o videos, puede ser aportado para que se evalúe lo sucedido.