El CONICET volverá a transmitir por streaming: cuándo será la nueva expedición y cuál es el lugar inédito

Tras el éxito de la transmisión en el fondo del mar, investigadores realizarán una nueva tarea durante cuatro días. Todo será trasmitido en vivo.

El CONICET volverá a transmitir por streaming: cuándo será la nueva expedición y cuál es el lugara inédito.

Luego de que el buque Falkor del Schmid Ocean Institute se convirtió en un fenómeno en redes en agosto de 2025, los científicos del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), realizaron una misión frente a las costas de Chubut para visitar las profundidades del mar, que también reunió a miles de aficionados y curiosos a través de sus transmisiones en vivo. Ahora, una excavación arqueológica será trasmitida por streaming y ya genera grandes expectativas.

Desde El Shincal de Quimivil , investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara transmitirán en vivo cada etapa de una campaña científica, destinada a profundizar el conocimiento sobre la presencia inca en el actual territorio argentino.

La propuesta, denominada Expedición Inka 2026, permitirá observar en tiempo real cómo trabajan los arqueólogos en ese rincón de Catamarca. Al igual que en los proyectos anteriores, se tendrá la posibilidad de interactuar con ellos durante la transmisión.

Cuándo será el nuevo streaming del Conicet

"El sitio constituye una de las capitales provinciales más australes del estado expansivo incaico conocido como Tawantinsuyu. La expedición busca profundizar el conocimiento sobre su organización espacial, así como sobre las funciones políticas, administrativas y ceremoniales que allí se desarrollaron", explicó el arqueólogo Reinaldo Moralejo, quien participará de la excavación, a La Nación.

Durante los cuatro días, del 17 al 20 de noviembre, se podrá seguir en vivo una expedición en Catamarca, en uno de los principales asentamientos incaicos de nuestro país. El equipo documentará su arquitectura y estudiará su funcionalidad y contexto cultural.

Esta nueva expedición busca "mostrar en tiempo real cómo es el desarrollo de una excavación arqueológica", centrada en el estudio de un recinto perimetral o kancha para documentar su arquitectura, espacialidad y las prácticas sociales que ocurrían en ese lugar, explicó la Fundación Azara.

La expedición estará a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, integrado por especialistas en antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación patrimonial.

"El streaming es una forma de acercar el trabajo arqueológico a la comunidad"

La tranmisión en vivo se podrá seguir a través de los canales oficiales de Fundación Azara, el streaming se podrá ver en YouTube al igual que sucedió con el anterior de 11 a 13 horas.

Entre los trabajos que podrán verse, se incluirá el procesamiento de sedimentos, el estudio de restos vegetales y animales, el registro fotográfico y cartográfico, y las discusiones que forman parte del trabajo científico cotidiano.

"El streaming es una forma de acercar, en tiempo real y en vivo, el trabajo arqueológico a la comunidad. Es una herramienta más de divulgación", indicó el investigador Moralejo.

"Se trata de dar a conocer todo lo que hacemos como disciplina, poner en valor el rol de la arqueología como ciencia social y visibilizar el aporte de la investigación científica a la Argentina", sumó.

Entre los participantes de esta edición están Aylen Capparelli, María Guillermina Couso y Reinaldo Andrés Moralejo. También participan especialistas del Conicet, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Catamarca.