Empleadas domésticas: cambia la forma de calcular los sueldos y generar los recibos en ARCA

El organismo oficializó el cálculo automático de haberes. Los empleadores deberán validar los montos antes de emitir la liquidación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) formalizó la incorporación del Recibo Asistido , una función creada para facilitar la liquidación de los salarios de las empleadas domésticas . Con este cambio, la plataforma calculará automáticamente determinados conceptos y permitirá revisarlos antes de emitir el comprobante final.

La medida se formalizó con la Resolución General 5912/2026 , publicada en el Boletín Oficial. La norma establece que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, por lo que sus disposiciones comenzarán a regir desde el jueves 15.

La asistencia digital no elimina la responsabilidad de quien contrata al trabajador. El empleador deberá comprobar los importes sugeridos, corregirlos si corresponde y completar todos los conceptos que integran la liquidación salarial. El cálculo automático dependerá de la información registrada en ARCA y de los datos cargados para cada período.

Paso a paso para generar el recibo de sueldo asistido

ARCA incorporó cálculos automáticos para liquidar los sueldos de las empleadas domésticas (Foto: Adobe Stock)

La herramienta funcionará dentro del servicio denominado Personal de Casas Particulares. Para ingresar, será necesario contar con clave fiscal de nivel de seguridad 2 o superior, seleccionar al trabajador y acceder a la opción para generar la liquidación haberes.

El empleador tendrá que informar el período a liquidar, la modalidad de contratación, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas. De acuerdo con las pautas acordadas para el sector, es relevante tener presente la escala vigente del sueldo de las empleadas domésticas por hora y por mes al ingresar los datos básicos.

Los montos podrán aceptarse o rechazarse. Si el usuario descarta un importe sugerido, se habilitará el campo para ingresar el valor correcto. Además, podrá incorporar otros ítems en el apartado de adicionales y descuentos mediante un menú desplegable. Para comprender la estructura de las liquidaciones digitales, es útil saber cómo leer los ítems del nuevo recibo de sueldo.

Luego de completar la información, se confirmará la operación para emitir el recibo electrónico. La autenticación realizada al ingresar con clave fiscal acreditará la identidad del empleador, sin necesidad de firma manuscrita ni trámites adicionales.

Modalidad de acceso: qué podrá consultar el trabajador

El comprobante estará disponible tanto para el empleador como para el trabajador dentro del portal. La persona contratada podrá ver y descargar sus recibos en formato digital para verificar los conceptos liquidados y conservar la documentación de cada pago realizado.

El formato digital incluye un identificador único, fecha de emisión y un código QR para su validación. Una vez emitido, el documento no admite modificaciones directas, por lo que las correcciones deben realizarse mediante declaraciones rectificativas que conservan el historial. Esta digitalización complementa las herramientas estatales como la posibilidad de consultar el recibo de sueldo desde Mi Argentina.

La normativa también prevé la emisión de una copia impresa cuando el salario se pague en efectivo o a solicitud de la persona contratada. En esos casos, el recibo se imprimirá por duplicado: el original se entregará al personal y el empleador guardará el ejemplar firmado como comprobante del pago.

Aportes, comprobantes y pago voluntario de la cobertura de salud

Los empleadores deberán revisar los montos antes de emitir el recibo (Foto: Shutterstock)

Además del salario, el servicio permite verificar los aportes y contribuciones. Los trabajadores pueden obtener las constancias de pago desde el apartado correspondiente y consultar sus recibos anteriores dentro del historial laboral.

La resolución también contempla los pagos voluntarios para completar la cobertura de obra social. Cuando los aportes abonados por los empleadores no alcancen el monto mínimo fijado para un régimen de 16 o más horas semanales, el trabajador podrá saldar la diferencia.

Para sumar adherentes del grupo familiar primario a la cobertura, se exige un aporte adicional por cada integrante. Dichos trámites se gestionan con el formulario F. 575/RT, utilizando las tablas de valores actualizadas por la agencia ARCA.