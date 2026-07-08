El recibo de sueldo se podrá ver en "Mi Argentina": paso a paso, cómo hacer la consulta

Se podrán ver los haberes de manera online desde la plataforma oficial. Quiénes podrán hacerlo.

Ahora, a través de Mi Argentina se podrá consultar la liquidación de sueldo.

La plataforma oficial Mi Argentina amplió sus servicios con una nueva función que permite consultar la el recibo de sueldo de manera digital desde el celular.

La iniciativa, impulsada junto con ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, busca centralizar la información laboral y simplificar el acceso de los trabajadores a sus recibos de haberes.

Disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone , la opción ya puede utilizarse desde la sección Trabajo/Mis Empleos de la aplicación, siempre que el trabajador esté alcanzado por el régimen de Liquidación Digital.

Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi Argentina

Las personas que ya forman parte del sistema de Liquidación Digital pueden ingresar a la aplicación y acceder al detalle de sus empleos registrados.

Una vez dentro de la sección Trabajo/Mis Empleos, solo deben seleccionar la relación laboral correspondiente para visualizar la liquidación de haberes.

El sistema muestra información como:

Salario bruto.

Monto neto a cobrar.

Descuentos aplicados.

Contribuciones patronales declaradas por el empleador.

Quiénes pueden usar la nueva función de Mi Argentina

La consulta de las liquidaciones digitales no está disponible para todos los trabajadores. Solo pueden acceder quienes estén incluidos en el régimen de Liquidación Digital y cuyos empleadores ya hayan adoptado este sistema.

Quedan excluidos:

Trabajadores del sector público.

Personal del régimen de casas particulares.

Empleados de empresas privadas que todavía no utilizan el sistema de Liquidación Digital.

A través de la aplicación es posible gestionar trámites, solicitar turnos y consultar documentación digital, entre ella:

DNI.

Licencia Nacional de Conducir.

Cédula verde.

Constancia de CUIL.

Certificado Único de Discapacidad, entre otros documentos oficiales.

El Gobierno oficializó el nuevo recibo de sueldo

A partir de las liquidaciones que se cobran en el mes de julio 2026, el Gobierno Nacional comienza a implementar un nuevo modelo de recibo de sueldo para los trabajadores registrados. Todos los detalles para saber conocer los nuevos ítems que tendrá.

Este cambio tiene como objetivo brindar mayor información sobre los costos asociados al empleo formal mediante la incorporación de nuevos conceptos y un diseño más detallado.

Esto incluye conceptos como la remuneración bruta, las deducciones, los aportes y contribuciones, así como el salario neto efectivamente percibido por el trabajador.

Así es el nuevo recibo de sueldo: los detalles para entenderlo

El nuevo formato del recibo de sueldo deberá presentar de manera diferenciada y ordenada todos los conceptos económicos involucrados en una relación laboral.

Los titulares tienen que poder identificar qué parte corresponde al salario del trabajador y qué montos son afrontados por el empleador como consecuencia de las obligaciones legales vigentes.

El esquema estará estructurado en cuatro bloques:

En primer lugar, deberá incluir los datos identificatorios del trabajador y del empleador, como nombre y apellido, CUIL, categoría laboral, convenio colectivo aplicable y período liquidado.

El segundo apartado incorpora el costo laboral total asumido por la empresa. Se tendrán que detallar las contribuciones patronales y otros conceptos que habitualmente no forman parte del salario percibido por el trabajador, pero que representan un gasto directo para el empleador.

Entre ellos pueden aparecer las contribuciones destinadas a la obra social, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Allí se van a detallar todas las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino, incluyendo así por primera vez un sinceramiento total de los costos que se destinan no sólo a los organismos nacionales de la seguridad social, sino a los sindicatos, federaciones, entes o cualquier otro tipo de persona jurídica que reciba dinero del trabajador.