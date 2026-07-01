Cómo será el nuevo recibo de sueldo desde julio 2026: punto por punto para entenderlo

Este cambio fue dispuesto en la reforma laboral. Cuáles son los cambios que habrá a partir de ahora.

El nuevo recibo de sueldo busca brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y el costo total que afrontan los empleadores.

A partir de las liquidaciones que se cobran en el mes de julio 2026, el Gobierno Nacional comienza a implementar un nuevo modelo de recibo de sueldo para los trabajadores registrados. Todos los detalles para saber conocer los nuevos ítems que tendrá.

Este cambio fue dispuesto en la reforma laboral aprobada en Argentina. El objetivo es brindar mayor información sobre los costos asociados al empleo formal mediante la incorporación de nuevos conceptos y un diseño más detallado.

Esto incluye conceptos como la remuneración bruta , las deducciones , los aportes y contribuciones , así como el salario neto efectivamente percibido por el trabajador.

"Ahora el recibo de sueldo va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo en una simple lectura en cascada saber cuánto de lo que paga el empleador, recibe finalmente el trabajador. Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible", detalló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Embed NUEVO RECIBO DE SUELDO. Un capítulo aparte merece el sinceramiento de la información incorporada por la Ley de Modernización Laboral 27.802 en el recibo de sueldo. Durante años se “carancheó” la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho bla bla… pic.twitter.com/Ywn9CK25DR — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 1, 2026

Así es el nuevo recibo de sueldo: los detalles para entenderlo

El nuevo formato del recibo de sueldo deberá presentar de manera diferenciada y ordenada todos los conceptos económicos involucrados en una relación laboral.

Los titulares tienen que poder identificar qué parte corresponde al salario del trabajador y qué montos son afrontados por el empleador como consecuencia de las obligaciones legales vigentes.

El esquema estará estructurado en cuatro bloques:

En primer lugar, deberá incluir los datos identificatorios del trabajador y del empleador, como nombre y apellido, CUIL, categoría laboral, convenio colectivo aplicable y período liquidado.

Recibo de sueldo. (1)

El segundo apartado incorpora el costo laboral total asumido por la empresa. Se tendrán que detallar las contribuciones patronales y otros conceptos que habitualmente no forman parte del salario percibido por el trabajador, pero que representan un gasto directo para el empleador.

Entre ellos pueden aparecer las contribuciones destinadas a la obra social, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Allí se van a detallar todas las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino, incluyendo así por primera vez un sinceramiento total de los costos que se destinan no sólo a los organismos nacionales de la seguridad social, sino a los sindicatos, federaciones, entes o cualquier otro tipo de persona jurídica que reciba dinero del trabajador.

nuevo recibo

El tercero contendrá el detalle de la remuneración bruta del trabajador , donde se desglosan todos los conceptos salariales del trabajador. Esto incluye el sueldo básico, la antigüedad, horas extras, bonos u otros adicionales.

, donde se desglosan todos los conceptos salariales del trabajador. Esto incluye el sueldo básico, la antigüedad, horas extras, bonos u otros adicionales. Y el cuarto mostrará de manera clara el salario neto, es decir, el monto final que efectivamente percibe el trabajador luego de los descuentos correspondientes.

"En el último espacio, se agrega una descomposición gráfica y total de la cuña fiscal y sindical. Se expone de forma incontrastable todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero. Con esto se sincera completamente el sistema: ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo", describió Sturzenegger.