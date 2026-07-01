Brutal golpiza a una adolescente de 14 años: las tres menores que la atacaron filmaron todo

La víctima sufrió golpes, amenazas y humillaciones. El video de la salvaje agresión están en manos de la Justicia. IMÁGENES SENSIBLES.

La adolescente de 14 años recibió atención médica tras la agresión, mientras la Justicia avanza con la investigación.

Una adolescente de 14 años sufrió una brutal golpiza . Fue atacada por tres menores de edad que registraron la agresión con un celular. Ese video , de casi dos minutos de duración, ahora está en manos de la justicia.

La denuncia fue presentada por la familia pocas horas después del ataque. La adolescente recibió atención médica en un hospital de la zona, mientras la Fiscalía ordenó allanamientos para secuestrar pruebas y avanzar con la investigación.

Además, vecinos de la localidad de Vedia, partido bonaerense de Leandro N. Alem convocaron a una marcha para reclamar justicia y mayor seguridad.

Imágenes sensibles: la salvaje agresión quedó grabada

El violento episodio ocurrió el sábado en el patio de una vivienda de Vedia. Según informaron fuentes judiciales, las tres agresoras conocían a la víctima y una de ellas decidió filmar toda la secuencia con un celular.

Las impactantes imágenes comienzan con la adolescente arrodillada en el suelo mientras recibe insultos y humillaciones por parte del grupo. En la grabación también se escuchan frases que alientan la agresión.

Instantes después, la víctima intenta pedir perdón a una de las adolescentes que la enfrenta. Sin embargo, la situación empeora. Una de las menores la tomó del cabello, la arrojó al piso y comenzó a golpearla con trompadas, sin darle posibilidad de defenderse.

Poco más tarde aparece una tercera adolescente con una escoba y utiliza el palo para golpear a la joven. La fuerza de los impactos termina por quebrar el objeto durante la agresión.

Investigan una violenta golpiza a una adolescente de 14 años en Vedia La adolescente atacada fue golpeada por tres menores en una vivienda de Vedia. El video registrado durante la agresión integra las principales pruebas de la causa.

Mientras continúan las trompadas y las patadas, las agresoras lanzan amenazas e insultos. Una de ellas le advierte que volverá a atacarla si continúa siguiendo en redes sociales al novio de la agresora o interactuando con sus publicaciones.

Esa situación integra una de las hipótesis que analiza la Justicia para determinar qué originó el conflicto, aunque el motivo del ataque todavía no está confirmado. Pero la violencia tampoco terminó allí, ya que la víctima volvió a ser arrastrada fuera de la vivienda y recibió nuevos golpes en distintas partes del cuerpo.

En otro momento del video, una de las menores propone quitarle la ropa. Finalmente, dos de las agresoras le sacan las prendas superiores y la adolescente aprovecha un descuido para escapar corriendo del lugar.

La víctima denunció la golpiza y la Justicia realizó allanamientos

Ese mismo sábado, la abuela de la adolescente presentó la denuncia ante las autoridades.

La joven fue asistida en un hospital local, donde los médicos constataron las lesiones sufridas durante la golpiza. Con esa documentación y el video incorporado al expediente, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 del Departamento Judicial de Junín.

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La causa fue iniciada bajo la carátula de lesiones leves, aunque el fiscal Matías Noberasco analiza la evolución del expediente y no descarta modificar la calificación penal conforme avance la investigación.

Como primeras medidas, la Fiscalía ordenó tres allanamientos en distintos domicilios vinculados con las menores investigadas. Durante esos procedimientos secuestraron celulares para realizar peritajes, la ropa que le quitaron a la víctima durante el ataque y el palo utilizado para golpearla.

Conmoción en Vedia y convocatoria a una marcha por justicia

Tras conocerse el contenido del video y el avance de la investigación, vecinos organizaron una movilización para reclamar justicia, mayor seguridad y respuestas de las autoridades.

La marcha se realizará este jueves a las 19 horas y contará con la participación de familiares de la adolescente que recibió la golpiza. La convocatoria surgió luego de que distintos habitantes expresaran su preocupación por el episodio y cuestionaran la respuesta frente a los hechos de violencia registrados en la localidad.