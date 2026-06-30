Rolando Figueroa estuvo presente en la asunción de Diego Santilli

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , asistió al acto de jura del ahora ex ministro del interior, Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, ceremonia en la que el dirigente asumió formalmente el cargo en reemplazo de Manuel Adorni .

En el video del evento puede observarse al mandatario neuquino entre los invitados que participaron de la ceremonia oficial, desarrollada en la sede del Gobierno nacional. Figueroa siguió el acto desde el sector destinado a las autoridades y funcionarios presentes.

En las imágenes difundidas del acto se observa a Figueroa compartiendo el espacio con otros gobernadores, funcionarios nacionales e invitados especiales que asistieron a la jura del flamante jefe de Gabinete.

Entre ellos se encontraban Alberto Weretilneck, a quien se ve hablando con el neuquino; Martín Llaryora, mandatario de Córdoba; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; entre otros.

Jura de Santilli con Rolo

También puede observarse acompañando al gobernador a Juan Luis "Pepe" Ousset, actual jefe de Gabinete de la provincia de Neuquén durante la ceremonia de asunción del nuevo funcionario nacional.

La presencia de ambos representantes del gobierno neuquino se produjo en un acto institucional que marcó el cambio de autoridades en la Jefatura de Gabinete de la Nación, luego de la polémica salida de Manuel Adorni en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La ceremonia formalizó el inicio de la gestión de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, en un evento que reunió a referentes de distintos sectores políticos y representantes de varias provincias del país.

Rolando Figueroa felicitó a Diego Santilli tras su designación

El gobernador de Neuquén se sumó a los dirigentes que felicitaron públicamente a Diego Santilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

A través de su perfil oficial en X, Figueroa publicó una foto junto a Santilli y expresó sus esperanzas de sostener una agenda de trabajo compartida a través del diálogo y el "respeto del federalismo".

Tras la asunción del funcionario como ministro del Interior en noviembre del 2025, ambos políticos mantuvieron una serie de reuniones, tanto en Buenos Aires como en Neuquén, con un doble objetivo. Mientras que el ministro nacional se ocupó de cosechar el respaldo en el Congreso de los bloques provinciales, como La Neuquinidad, para el avance de leyes y reformas claves para los libertarios, desde la provincia reclamaron por aportes nacionales para obras y hasta la cancelación de deudas, como la que tiene ANSES con la caja jubilatoria neuquina.

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Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país. El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el… pic.twitter.com/CD54k9peNx — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 29, 2026

"Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país", publicó el gobernador de Neuquén en su perfil oficial de X.

Y continuó: "El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales para afrontar los desafíos que los argentinos tenemos por delante. Desde Neuquén seguiremos aportando al crecimiento de una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos".