Javier Milei se reunió con diputados y senadores de LLA: los proyectos que busca aprobar en el Congreso

Desde el Gobierno buscan delinear la nueva etapa que se abre con la llegada del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Estete miércoles, el presidente Javier Milei participó en Casa Rosada de una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) , convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.

Durante el encuentro, el primero que se concreta tras la salida de Manuel Adorni, el presidente anunció que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ).

Durante la apertura de la reunión, Karina Milei, señaló cuáles serán los próximos tres grandes proyectos del oficialismo.

Los proyectos que Javier Milei busca aprobar en el Congreso

Según quedó establecido en la reunión de este miércoles, los proyectos que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso serán:

la reforma política electoral.

el régimen de Zona Fría.

las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

En cuanto a la reforma electoral, se destaca la suspensión o eliminación de las PASO, una iniciativa que el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli impulsó públicamente por su costo estimado y que busca avanzar de cara a los acuerdos electorales de 2027.

Javier Milei. Reunión Casa Rosada

Otro eje central es la coordinación para la implementación y seguimiento del Presupuesto 2026, que ya cuenta con sanción legislativa previa y proyecta metas macroeconómicas específicas. Los legisladores analizan los próximos pasos para su ejecución y posibles ajustes normativos asociados.

La agenda también contempla el impulso de reformas estructurales pendientes, como aspectos de la reforma laboral y tributaria que requieren consensos adicionales en ambas cámaras. El bloque busca unificar criterios para negociar con aliados y gobernadores en estas materias.

Una nueva etapa de Gobierno

Además, durante la reunión, la secretaria general de la Presidencia presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.

Reunión La Libertad Avanza

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.