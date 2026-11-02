Inflación: en octubre habría bajado levemente de acuerdo con las estimaciones de los consultores

Según señalan las principales consultoras económicas del país, el IPC del mes pasado se había ubicado mas cerca del 1,8%.

La inflación minorista de octubre habría cerrado entre el 1,8% y el 2%, al consolidar la tendencia a la desaceleración o estabilización respecto de la cifra oficial de septiembre (1,9%). Así lo indican los relevamientos de las principales consultoras económicas del país.

Según los informes de los centros de estudios privados, el comportamiento de los precios durante el mes estuvo liderado por el rubro de Alimentos y Bebidas y por los productos estacionales —particularmente las verduras—, mientras que los precios regulados y la inflación núcleo mostraron un ritmo de aumento más moderado.

Por su lado, la Fundación Libertad y Progreso estimó una suba mensual del 1,8% , lo que representa una leve desaceleración de 0,1 puntos porcentuales frente al dato oficial previo. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9% y la variación interanual descendió al 32,7%.

Desde la entidad remarcaron que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 2,1%, mientras que Vivienda desaceleró fuertemente del 3,1% de septiembre al 1,1% en octubre.

En tanto, Equilibra registró una inflación nacional del 1,8% (con una baja de 0,1 puntos. respecto de septiembre) y situó la inflación Núcleo en 1,6%. Los precios Estacionales encabezaron los incrementos (2,7%), impulsados por las verduras (5,4%), en tanto que la carne se mantuvo prácticamente estable (0,1%).

Por su parte, C&T Asesores Económicos indicó que para la región Gran Buenos Aires (GBA), el relevamiento arrojó un incremento del 1,9% mensual, ubicando la medición interanual en 32,8%, la cifra más baja desde abril. Destacaron que la inflación núcleo bajó al 1,8% y que el índice general estuvo fuertemente incidido por subas en verduras (+7%), frutas (+4%) y servicios turísticos vinculados al fin de semana largo.

La consultora Analytica proyectó un aumento del nivel general del 2% para el mes de octubre. En el promedio de cuatro semanas de Alimentos y Bebidas registraron un alza del 2,5%, con fuertes variaciones en verduras (+8,8%) y frutas (+2,9%), frente a menores subas en gaseosas y aguas (+1,1%) o pescados (+0,8%).

Por su lado, LCG detalló que en la cuarta semana del mes el rubro alimentos y bebidas avanzó 0,2%, acumulando una suba punta a punta del 1,6% en el mes y una desaceleración de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas al 2,7%.

Claves del mes

De confirmarse estas proyecciones privadas en el dato que publicará el INDEC, el índice de precios al consumidor continuará moviéndose en torno al piso del 2% mensual, favorecido por la desaceleración de las tarifas de servicios públicos y cuotas educativas, aunque contenido por el comportamiento de las frutas, verduras y productos de canasta básica.

La inflación dejó de ser prioridad según una encuesta

Los datos de las últimas encuestas certifican la idea de que el presidente Javier Milei no ha logrado captar las nuevas demandas del público. En un trabajo elaborado por la consultora Zentrix la inflación aparece en el noveno lugar de prioridades.

El trabajo muestra que los problemas como salarios o el empleo pasaron a tener prioridad, aunque Milei insiste en que no va a hacer nada para atender ese reclamo

De acuerdo con el relevamiento, las principales preocupaciones del público son en primer lugar incertidumbre económica (48,2%) y los ingresos/salarios (46,2%).

Un peldaño más abajo figuran el desempleo (44,6%) y la corrupción (42,9%). Un dato llamativo es que la inflación ocupa el noveno lugar con un 16,7% lo que marca un cambio muy importante en el contrato de los votantes con el gobierno.