Anses anunció que desde noviembre 2026 cambia un trámite para cobrar la Asignación por Embarazo: de qué se trata y qué hay que presentar

La Anses anunció que desde noviembre 2026 se modificará un trámite para cobrar la Asignación por Embarazo : de qué se trata.

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) define a la Asignación por Embarazo para Protección Social como un apoyo económico destinado a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad social. Recientemente, y a través de la Resolución 297/2026 -publicada en el Boletín Oficial-, el organismo anunció que, desde noviembre, se modificará un trámite que permite percibir el monto correspondiente a esta Asignación .

Según la Anses , la Asignación por Embarazo para Protección Social les corresponde a:

A partir de noviembre de 2026, si la beneficiaria de la Asignación por Embarazo para Protección Social se encuentra inscripta en el Programa Sumar+ , el Ministerio de Salud le informará directamente a la Anses la información actualizada sobre el embarazo para que la titular pueda cobrar el monto correspondiente de la asignación en forma automática.

A través de la Resolución 297/2026 -publicada en el Boletín Oficial-, la Anses anunció que se modificó un trámite que permite percibir el monto correspondiente a esta Asignación.

De acuerdo a la Resolución mencionada más arriba, se aprobó un mecanismo de intercambio mensual de información entre el Ministerio de Salud y la Anses, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para acceder a la prestación.

Así, la Anses estableció un nuevo procedimiento para acreditar automáticamente los controles médicos exigidos para cobrar la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

De este modo, la Anses podrá utilizar directamente los datos remitidos por el Ministerio de Salud para acreditar los controles médicos correspondientes, sin necesidad de que las beneficiarias presenten esa documentación cuando la información ya se encuentre disponible en el sistema.

En sí, la resolución no suprimió la obligación de realizar los controles médicos, sino que modificó la forma en que podrá acreditarse su cumplimiento. En los casos en que la Anses no disponga de la información sanitaria remitida por el Ministerio de Salud o cuando una beneficiaria necesite realizar un reclamo, la titular podrá presentar ante la Anses la documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para la liquidación de la Asignación por Embarazo.

¿Qué es el Programa Sumar+?

La Anses destaca que el programa Sumar+ es una política pública del Ministerio de Salud de la Nación destinada a contribuir al acceso efectivo y equitativo a un conjunto de servicios de salud priorizados para la población que no cuenta con una cobertura formal de salud.

Este programa integra las estrategias de los programas Proteger, Redes de Salud y Sumar para fortalecer los sistemas públicos de salud provinciales, promover mejoras en la calidad de atención y la eficiencia en el uso de los recursos financieros beneficiando a la población priorizada.

A partir de noviembre de 2026, si la beneficiaria de la Asignación por Embarazo para Protección Social se encuentra inscripta en el Programa Sumar+, el Ministerio de Salud le informará directamente a la Anses la información actualizada sobre el embarazo para que la titular pueda cobrar el monto correspondiente de la asignación en forma automática.

¿Cuáles son los requisitos y la documentación necesaria para acceder a la AUE?

La Anses especifica los siguientes requisitos para acceder al cobro de la AUE:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

de 12 semanas o más. Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si se es extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con los controles del embarazo que establece el mismo. (*)

que establece el mismo. (*) No tener obra social. (*)

En caso de tener registrado un trámite por un embarazo anterior, el mismo debe encontrarse debidamente acreditado (por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción del embarazo).

(*) Excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud.

Asimismo, puntualiza qué documentación deberá presentarse:

Formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67).

(PS 2.67). El rubro 1 debe ser completado por el médico (si la solicitante cuenta con un certificado con todos los datos del rubro 1, no necesitará completarlo). El rubro 2 se completa con los datos de contacto y el rubro 3 solo se completa si la solicitante tiene un apoderado o representante.

Medio de cobro.

Para dar de alta o modificar uno existente ingresar a mi ANSES o visitar medio de cobro único para más información.

Constancia de inscripción al Programa Sumar+ (solo si corresponde).

En octubre de 2026, el monto correspondiente a la AUE es de $125.270,40 (Zona General) y de $162.852 (Zona Austral). De estos montos, el 80% se cobra mensualmente y el complemento del 20% restante se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.