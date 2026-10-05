Los montos confirmados de las jubilaciones, AUH y asignaciones en octubre 2026: cuánto paga Anses con el aumento

El organismo previsional confirmó los montos de sus prestaciones con el nuevo aumento . El calendario de pagos de octubre 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los montos de las jubilaciones , pensiones y asignaciones en octubre 2026 , con el aumento mensual establecido en la fórmula de movilidad que contempla el índice de inflación. Además, definió los cronogramas de pagos correspondientes al décimo mes del año.

En esta oportunidad, los jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales –entre ellas la Asignación Universal por Hijo ( AUH )- tendrán un incremento en sus haberes del 1,66% , definido de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de agosto difundido por el INDEC .

Con el nuevo aumento y la continuidad del bono de $70.000 para reforzar los haberes más bajos, los montos de las jubilaciones y pensiones en el décimo mes del año se ubicarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $435.748 + $70.000 de bono: total de $505.748

: $435.748 + $70.000 de bono: total de $505.748 Jubilación máxima: $2.932.174,85

$2.932.174,85 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598 + $70.000: total de $418.598

$348.598 + $70.000: total de $418.598 Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez : $305.023 + $70.00: total de $375.023

: $305.023 + $70.00: total de $375.023 Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos: $435.748 + $70.000: total de $505.748

Las jubilaciones y pensiones tendrán en octubre un aumento de 1,66%.

Los jubilados que cobren la mínima recibirán la totalidad del bono de $70.000 hasta alcanzar los $505.748. Quienes reciban más de la mínima pero menos de $505.748, tendrán un proporcional hasta llegar a esa cifra. Y quienes tengan haberes superiores a $505.748, no cobrarán ningún extra.

El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones

En el décimo mes del año, el cronograma de depósitos comenzará el jueves 8 y se extenderá hasta el jueves 29, con una pausa por el feriado del lunes 12 de octubre. La fecha exacta dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario y del monto de los haberes:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del jueves 8 de octubre

a partir del jueves 8 de octubre DNI terminados en 1: a partir del viernes 9 de octubre

a partir del viernes 9 de octubre DNI terminados en 2 : a partir del martes 13 de octubre

: a partir del martes 13 de octubre DNI terminados en 3: a partir del miércoles 14 de octubre

a partir del miércoles 14 de octubre DNI terminados en 4: a partir del jueves 15 de octubre

a partir del jueves 15 de octubre DNI terminados en 5: a partir del viernes 16 de octubre

a partir del viernes 16 de octubre DNI terminados en 6: a partir del lunes 19 de octubre

a partir del lunes 19 de octubre DNI terminados en 7: a partir del martes 20 de octubre

a partir del martes 20 de octubre DNI terminados en 8: a partir del miércoles 21 de octubre

a partir del miércoles 21 de octubre DNI terminados en 9: a partir del jueves 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del viernes 23 de octubre

: a partir del viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3: a partir del lunes 26 de octubre

a partir del lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : a partir del martes 27 de octubre

: a partir del martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 28 de octubre

a partir del miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: a partir del jueves 29 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del jueves 1 de octubre

: a partir del jueves 1 de octubre DNI terminados en 2 y 3: a partir del viernes 2 de octubre

a partir del viernes 2 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : a partir del lunes 5 de octubre

: a partir del lunes 5 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : a partir del martes 6 de octubre

: a partir del martes 6 de octubre DNI terminados en 8 y 9: a partir del miércoles 7 de octubre

Con el nuevo incremento y el bono, la jubilación mínima superará los $500.000.

Los montos de la AUH en octubre 2026 y la fecha de cobro

De acuerdo a lo informado por ANSES, en octubre 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588, mientras que la asignación universal por hijo con discapacidad será de $509.863.

Para la zona diferencial que comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, los montos serán de $203.565 para la AUH y embarazo, y de $662.822 para la asignación universal por hijo con discapacidad.

El calendario de pago de estas prestaciones para el décimo mes del año quedó de la siguiente manera:

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

La AUH mantiene el sistema de actualización por inflación.

Los nuevos valores de las asignaciones familiares

En el caso de los trabajadores registrados en relación de dependencia, el valor general de la asignación familiar por hijo y prenatal dependerá de los ingresos del grupo familiar, quedando en esta escala:

Ingresos de hasta $1.212.301: asignación de $78.304

Entre $1.212.301 y $1.777.957: asignación de $52.821

Entre $1.777.957 y $2.052.708: asignación de $31.949

Entre $2.052.708 y $6.419.726: asignación de $16.487

Dentro de ese mismo régimen, la asignación por hijo con discapacidad tendrá valores generales de $254.943, $180.358 y $113.829, según el tramo de ingresos del grupo familiar. En cuanto a otras prestaciones, se fijó en $91.273 el monto por nacimiento, $545.685 por adopción y $136.662 por matrimonio, con un tope de ingresos de $6.419.726.