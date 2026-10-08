La ANSES definió los nuevos haberes para octubre 2026 con el aumento por inflación y confirmó el cronograma de pagos a lo largo del mes.

Nueva jubilación mínima que llega a los $505.000 en octubre 2026: ¿qué día comienzan a acreditar los haberes y qué pasa con el feriado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los montos para octubre 2026 de las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ). Como es habitual, en el décimo mes del año habrá un aumento de los haberes en base al sistema de actualización que toma en cuenta el índice de inflación difundido por el INDEC .

Además, el organismo previsional confirmó el calendario de cobros, que en esta oportunidad se verá afectado por un feriado nacional. El cronograma de pago, de acuerdo a la información oficial, comienza el jueves 8 y se extiende hasta el jueves 29, según la terminación del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) de cada beneficiario.

En el décimo mes del año, los haberes más bajos tendrán un incremento de 1,66% , en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Este sector también seguirá cobrando la totalidad del bono refuerzo de $70.000, que se mantiene congelado en ese valor hace ya dos años y medio.

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 1,66% en octubre.

De esta manera, la jubilación mínima de octubre 2026 quedará conformada de la siguiente forma:

Haber mínimo : $435.748

: $435.748 Bono refuerzo: $70.000

$70.000 Haber total: $505.748

Los montos de las demás jubilaciones y pensiones de ANSES y cómo se paga el bono

Más allá del haber mínimo, las demás jubilaciones y pensiones también tendrán una actualización del 1,66%, por lo que los nuevos montos serán los siguientes:

Jubilación máxima : $2.932.174,85

: $2.932.174,85 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598 + $70.000; total de $418.598

(PUAM): $348.598 + $70.000; total de $418.598 Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez : $305.023 + $70.00; total de $375.023

: $305.023 + $70.00; total de $375.023 Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos: $435.748 + $70.000; total de $505.748

Los haberes más bajos seguirán recibieron el bono extraordinario de $70.000.

Los jubilados que superen el haber básico también tendrán derecho a cobrar el bono refuerzo, aunque bajo otra metodología. Quienes reciban más de la mínima pero menos de $505.748, contarán con un proporcional hasta llegar a esa cifra. Y quienes tengan haberes superiores a $505.748, no cobrarán ningún extra.

La fecha de cobro de las jubilaciones y pensiones en octubre 2026

Este mes, el calendario de pagos se verá interrumpido por el feriado nacional del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En esta oportunidad, la fecha conmemorativa cae lunes y, si bien es un feriado “trasladable”, se mantendrá ese día, por lo que generará un fin de semana largo sin actividad bancaria y postergará una jornada los pagos de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

Contemplado esta fecha, así queda el cronograma de pago de jubilaciones y pensiones en el décimo mes del año:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del jueves 8 de octubre

a partir del jueves 8 de octubre DNI terminados en 1 : a partir del viernes 9 de octubre

: a partir del viernes 9 de octubre DNI terminados en 2: a partir del martes 13 de octubre

a partir del martes 13 de octubre DNI terminados en 3: a partir del miércoles 14 de octubre

a partir del miércoles 14 de octubre DNI terminados en 4 : a partir del jueves 15 de octubre

: a partir del jueves 15 de octubre DNI terminados en 5 : a partir del viernes 16 de octubre

: a partir del viernes 16 de octubre DNI terminados en 6 : a partir del lunes 19 de octubre

: a partir del lunes 19 de octubre DNI terminados en 7: a partir del martes 20 de octubre

a partir del martes 20 de octubre DNI terminados en 8 : a partir del miércoles 21 de octubre

: a partir del miércoles 21 de octubre DNI terminados en 9: a partir del jueves 22 de octubre

El cronograma de pagos se verá interrumpido un día por el feriado del 12 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del viernes 23 de octubre

: a partir del viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3: a partir del lunes 26 de octubre

a partir del lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5: a partir del martes 27 de octubre

a partir del martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 28 de octubre

a partir del miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: a partir del jueves 29 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)