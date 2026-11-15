De Aluminé a las cascadas de Ñorquinco: un recorrido entre lagos, araucarias y paisajes de ensueño

A unos 55 kilómetros de la localidad, un circuito gratuito permite descubrir tres cascadas dentro del Parque Nacional Lanín, atravesando lagos, bosques y rincones de enorme belleza natural.

El sonido del agua comienza a escucharse entre la vegetación y, a medida que uno se acerca, el paisaje parece transformarse. Las araucarias, los árboles nativos y el verde que rodea el sendero acompañan el recorrido hasta llegar a una de las cascadas de Ñorquinco. Es una experiencia para caminar sin apuro, disfrutar del silencio y descubrir algunos de los paisajes más atractivos del departamento Aluminé.

A poco más de una hora de viaje desde la localidad, este circuito permite combinar naturaleza, historia y aventura en una misma salida. Lo interesante es que el paseo comienza mucho antes de llegar a las cascadas: durante el trayecto aparecen lagos, miradores naturales, zonas de acampe, pequeños comercios y espacios que invitan a detenerse para contemplar la cordillera.

La excursión puede realizarse de manera gratuita y por cuenta propia, aunque es recomendable acercarse previamente a la oficina de Turismo de Aluminé para conocer el estado de los caminos, recibir mapas y consultar las condiciones de acceso. Los guías turísticos municipales Carlos y Ricardo explicaron, en diálogo con LM Neuquén , los detalles del recorrido y destacaron la importancia de cuidar estos espacios naturales.

Foto: Juan Pablo Iozzia

Un camino que también es parte de la experiencia

Para llegar a las cascadas de Ñorquinco hay que salir desde Aluminé y tomar la Ruta Provincial 23. Después de recorrer aproximadamente 18 kilómetros, se encuentra la bifurcación hacia la izquierda para ingresar a la Ruta Provincial 11, un camino de ripio consolidado que permite avanzar bordeando distintos atractivos del departamento.

Desde allí, el paisaje empieza a ofrecer postales que invitan a bajar la velocidad y mirar alrededor. El recorrido pasa por el sector del lago Pulmari, zonas de vegetación característica de la cordillera y diferentes espacios donde los visitantes pueden hacer una pausa.

En el camino también hay campings, lugares para descansar, proveedurías y pequeños establecimientos que ofrecen comidas rápidas. La ruta también permite llegar a la laguna de los Giles y a otros puntos de interés para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Foto: Juan Pablo Iozzia

Es un trayecto que puede aprovecharse para realizar bicicleteadas, detenerse a tomar unos mates o simplemente contemplar el paisaje.

Carlos explicó que el circuito fue acondicionado y señalizado para facilitar el acceso de los visitantes. También recordó que se trata de caminos provinciales y que es importante consultar previamente su estado, especialmente cuando las condiciones climáticas pueden modificar la transitabilidad.

Foto: Juan Pablo Iozzia

Piedra Pintada y la historia que guarda la montaña

Uno de los puntos que merece una parada durante el recorrido es Piedra Pintada, un sitio que suma un componente histórico y cultural a la experiencia turística.

En el lugar se conservan algunas pinturas rupestres, aunque quedan pocos registros visibles. Se trata de expresiones vinculadas con la historia de los pueblos originarios y con la presencia de la cultura mapuche en el territorio.

Los guías recomiendan observarlas con especial cuidado y evitar cualquier acción que pueda deteriorarlas. No está permitido intervenir sobre las pinturas, tocarlas ni realizar actividades que puedan dañar este patrimonio.

Desde ese sector también se obtiene una vista panorámica del lago Pulmari, las montañas y las formaciones de basalto que caracterizan parte del paisaje.

A lo largo del trayecto, la vegetación va cambiando. La estepa comienza a mezclarse con especies propias del ambiente cordillerano, como el chacay, el ciprés y el radal. Las araucarias también forman parte de las postales que acompañan al visitante y le dan al recorrido una identidad particular.

Esa combinación de paisajes convierte al camino en una excursión por sí misma. Cada tramo presenta una escena diferente y ofrece motivos para detenerse, sacar fotografías y disfrutar del entorno.

Las tres cascadas de Ñorquinco

El atractivo principal del circuito se encuentra dentro del Parque Nacional Lanín, en el sector de Ñorquinco. Allí los visitantes pueden conocer tres cascadas, con senderos de diferentes extensiones.

La primera es Nehuen Mapu, ubicada a unos 200 metros del punto de acceso. Es una alternativa para quienes buscan una caminata corta y quieren acercarse rápidamente al sonido del agua.

La segunda cascada, Nehuen Plus, se encuentra aproximadamente a 600 metros. Es la que permite continuar el recorrido por un entorno de vegetación abundante y disfrutar de una caminata rodeada de naturaleza.

La tercera, conocida como Coloco, está a unos dos kilómetros y bordea parte del lago Ñorquinco. Es una opción para quienes tienen ganas de caminar un poco más y dedicarle tiempo a la exploración del lugar.

Los guías explicaron que los senderos fueron mejorados para facilitar el acceso. La dificultad general se considera baja a media, por lo que pueden realizarlos familias con niños y también personas mayores, siempre teniendo en cuenta sus condiciones físicas y las recomendaciones de los guardaparques.

Durante la visita, el sonido de las cascadas se mezcla con el de los pájaros y el movimiento de la vegetación. Es uno de esos lugares donde el paisaje invita a detenerse unos minutos y disfrutar de algo tan sencillo como escuchar el agua caer.

Un recorrido gratuito, pero con recomendaciones importantes

Uno de los aspectos más atractivos de esta excursión es que el acceso a las cascadas es público y gratuito. No hay que pagar una entrada para ingresar al sector, aunque existen algunas pautas que los visitantes deben respetar.

Carlos explicó que, al encontrarse dentro del Parque Nacional Lanín, el circuito cuenta con la intervención de guardaparques y un sistema de registro para quienes realizan la actividad. Antes de comenzar la caminata, es necesario dar aviso en el puesto de guardaparques y completar el registro correspondiente.

Esta medida permite conocer quiénes ingresan al sendero y aporta información importante para la seguridad de los visitantes.

También hay cartelería con recomendaciones que deben respetarse durante toda la excursión. Entre ellas, no ingresar con mascotas a los sectores donde está restringido, no arrojar residuos, no salirse de los senderos habilitados y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas o afectar el ambiente.

El cuidado de estos espacios es una responsabilidad compartida. Los lagos, bosques y cascadas forman parte de un patrimonio natural que necesita conservarse para que también puedan disfrutarlo las próximas generaciones.

En ese sentido, los guías remarcaron que el departamento Aluminé cuenta con alrededor de diez lagos, ocho de ellos accesibles para los visitantes. Entre los espejos de agua que forman parte de este recorrido se encuentran Pulmari y Ñorquinco, además de distintas lagunas que completan la propuesta.

Diez lagos y múltiples experiencias para descubrir

La excursión a Ñorquinco es apenas una parte de la diversidad de atractivos que ofrece Aluminé. El departamento cuenta con numerosos espejos de agua, paisajes de montaña y espacios naturales que permiten organizar diferentes actividades durante la temporada estival.

El lago Pulmari, por ejemplo, es uno de los protagonistas del recorrido. Sus vistas panorámicas, las montañas y las formaciones rocosas conforman un paisaje que invita a detenerse y disfrutar.

El lago Ñorquinco, por su parte, ofrece un entorno donde las araucarias y la vegetación cordillerana acompañan las caminatas y las visitas a las cascadas.

En la zona también hay alternativas para quienes prefieren pasar más tiempo al aire libre, con espacios de acampe y lugares donde disfrutar de una jornada de descanso junto al agua. La posibilidad de combinar caminatas, recorridos en bicicleta, fotografía y visitas a distintos puntos naturales convierte a este circuito en una alternativa interesante para familias, parejas y grupos de amigos.

No es necesario realizar una excursión exigente para disfrutarlo. La clave está en organizar la salida, consultar las condiciones del camino y elegir los sectores que cada visitante quiera conocer.

Dónde consultar antes de salir

Aunque el recorrido puede realizarse por cuenta propia, los guías recomiendan pasar primero por la oficina de Información Turística de Aluminé. El espacio se encuentra sobre la Ruta Provincial 23, cerca del ingreso a la localidad, en un punto estratégico para quienes llegan y quieren conocer las opciones disponibles.

Allí se puede consultar el estado actualizado de las rutas, las condiciones de los caminos, las dificultades de cada circuito y los servicios disponibles. También entregan mapas, folletería e información sobre los lagos, ríos y actividades que se pueden realizar en el departamento.

Además, los visitantes pueden consultar la página web www.destinoalumine.com o descargar la aplicación gratuita Destino Aluminé. Ambas herramientas reúnen información sobre alojamientos, gastronomía, actividades, circuitos y servicios turísticos.

Carlos y Ricardo destacaron la importancia de contar con información antes de emprender el viaje, incluso para quienes utilizan aplicaciones de navegación. Conocer el estado de los caminos y las recomendaciones de los prestadores permite organizar mejor la salida y disfrutarla con mayor tranquilidad.

Aluminé, una invitación a descubrir la naturaleza

El recorrido hacia las cascadas de Ñorquinco permite conocer una faceta de Aluminé que combina paisajes, historia y contacto directo con la naturaleza. No se trata solamente de llegar a un salto de agua, sino de disfrutar cada tramo de un camino que atraviesa lagos, bosques, montañas y pequeños rincones de la vida rural.

La gratuidad del acceso y la posibilidad de elegir caminatas de distintas extensiones hacen que sea una alternativa atractiva para incorporar a las vacaciones. Con una buena planificación, tiempo para detenerse y respeto por las recomendaciones de conservación, la excursión puede convertirse en uno de los recuerdos más lindos de una visita a la cordillera neuquina.

Aluminé tiene mucho para ofrecer durante el verano. Sus ríos convocan a quienes buscan aventura, sus lagos invitan al descanso y sus senderos permiten descubrir paisajes que cambian a cada paso.

La invitación de los guías turísticos es conocer el departamento, acercarse a la oficina de informes y animarse a recorrer sus atractivos. A veces los mejores lugares aparecen después de tomar un camino de ripio, dejar atrás la ciudad y seguir el sonido del agua hasta encontrar una cascada escondida entre las araucarias.