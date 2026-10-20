Lo presentaron en el aniversario de la localidad, cuando pusieron la piedra fundacional de un nuevo paraje. Las dudas que plantean los residentes locales.

Los Álamos, el proyecto que busca resolver un viejo problema en un destino turístico de la Patagonia.

El Gobierno provincial de Santa Cruz presentó el lunes 12 de octubre de 2026 el proyecto Los Álamos , un nuevo paraje ubicado a unos 35 kilómetros de El Chaltén , la villa turística al pie de los Andes que es un destino predilecto para montañistas de todo el mundo y es conocida como la “capital nacional del trekking”.

La iniciativa contempla 192 parcelas destinadas a vivienda y producción , sobre tierras del Consejo Agrario Provincial y cerca del aeroclub de la zona. Se propone como una alternativa para los residentes permanentes que necesitan tierras en un lugar que lleva años con déficit de viviendas .

El acto se realizó horas después de la ceremonia central por el aniversario de la localidad, que cumplió 41 años.

El gobernador Claudio Vidal, el intendente Néstor Ticó y el exgobernador Arturo Puricelli descubrieron una piedra fundacional e izaron la Bandera Nacional en el lugar en el que se planifica el nuevo paraje.

En los discursos se trazó un paralelismo con el 12 de octubre de 1985, cuando comenzó formalmente la historia de El Chaltén.

El acto fundacional de Los Álamos

“Después de tantos años de reclamos, de tantos años donde nuestro pueblo necesitaba expandirse, hoy podemos tener un lugar”, se recordó en el arranque del acto fundacional.

Vidal recordó que una de sus primeras charlas con Ticó, luego de que ambos asumieron en sus cargos en diciembre de 2023, fue sobre este tema.

“Tenemos que llevar la respuesta que la sociedad de Chaltén está reclamando hace muchos años, que es la necesidad de contar con tierra. De contar con un terreno en donde construir la vivienda, en donde soñar, en donde poder seguir reforzando nuestro futuro en esta localidad”, dijo el gobernador.

La piedra fundacional de Los Alamos, a unos 35 kilómetros de El Chaltén.

Puricelli se dirigió a quienes puedan acceder al proyecto. “No desperdicien esta oportunidad que les ofrecen. Tómenla, háganse cargo y llenen esto de árboles, de vida y de frutos”, convocó.

Parcelas para chacras productivas

Vidal informó que cada lote tendría 2.800 metros cuadrados, pero al mismo tiempo consideró que esa superficie podría resultar insuficiente y que ese punto se revisará.

“Para que esto realmente sea productivo y funcione como tiene que funcionar, vamos a ampliar esos 2.800 metros para que realmente pueda funcionar cualquier circuito productivo que pretendamos hacer de acá para adelante”, afirmó.

Y agregó: “Que las chacras productivas sean mucho más grandes”.

El gobernador sostuvo además que quienes accedan deberán comprometerse a trabajar la tierra: “Acá van a estar los que estén dispuestos a trabajar y a esforzarse”.

“Todos sabemos muy bien que el proyecto de Los Álamos es para todos aquellos que realmente desean vivir en el lugar y que tengan ganas de producir”, sostuvo el mandatario.

El acto fundacional de Los Alamos, en Santa Cruz.

En estos días, los interesados pueden acercarse a la Municipalidad de El Chaltén para dejar sus datos y manifestar su intención de acceder a una parcela.

Ticó mencionó una primera instancia con prioridad para 120 vecinos que ya tienen carpeta.

Por ahora no se conocen los mecanismos de adjudicación, los valores, los plazos de entrega, las obligaciones de residencia o producción ni el esquema de provisión de servicios.

Cuestionamientos al proyecto en Santa Cruz

La falta de tierras fue uno de los reclamos que se escucharon durante el acto central, al que varios vecinos llegaron con carteles y banderas.

Ese mismo 12 de octubre, un grupo de residentes de El Chaltén entregó a Vidal una carta en la que ponen en duda que el proyecto sea una solución habitacional como la que esperan.

Según el documento, hay personas con expedientes de solicitud de tierras que llevan hasta veinte años sin respuesta.

Los firmantes sostienen que quienes esperan un terreno necesitan suelo para construir su casa y seguir viviendo en la localidad, mientras que Los Álamos fue presentado sobre todo como un desarrollo productivo, a más de 30 kilómetros de la localidad cordillerana..

“De confirmarse este enfoque, entendemos que no daría respuesta a nuestra principal necesidad: acceder a tierras para vivir”, expresa la carta.

¿Producción o vivienda?

El texto plantea, en forma condicional, el temor de que se exija un proyecto productivo para acceder a una parcela.

Advierte que eso podría dejar afuera a familias que ya trabajan en el pueblo, motivar proyectos armados solo para cumplir el requisito y terminar favoreciendo a inversores más que a la comunidad local.

El Chaltén, en Santa Cruz.

Los firmantes aseguran formar parte de la comunidad. Se enumeran como empleados públicos, docentes, guías y trabajadores de montaña, trabajadores hoteleros y gastronómicos, estudiantes y emprendedores.

“Quienes hoy nos encontramos a la espera de un terreno somos parte activa de la comunidad de El Chaltén”, señalan.

Las dudas de vecinos de El Chaltén

La carta pregunta cómo se garantizará el suministro eléctrico y los demás servicios básicos, si existen estudios de impacto ambiental, qué actividades productivas se quieren fomentar y cuáles serán los requisitos de acceso.

También consulta qué planificación urbana e infraestructura se prevé.

Los vecinos advierten que un asentamiento a esa distancia deberá resolver el acceso a Policía, Bomberos, atención sanitaria y ambulancias, servicios que hoy dependen del pueblo.

También reclaman una planificación integral y un presupuesto específico, y alertan sobre el riesgo de que el proyecto quede incompleto y sean los propios residentes quienes afronten las consecuencias.

Un problema habitacional de años

Según la carta, en El Chaltén casi no hay alquileres permanentes, los precios son muy altos y varios terrenos del casco urbano están ocupados por casas móviles y tráileres.

“Hace años escuchamos promesas, pero el tiempo pasa y la situación se vuelve cada vez más angustiante”, expresan. Recuerdan que propuestas como Estancia Canigó y Bahía Túnel fueron descartadas sin explicaciones claras.

También manifiestan preocupación por ofertas inmobiliarias privadas en la zona y hablan de la percepción de que “la tierra puede convertirse en objeto de negocios que no necesariamente responden a la urgente necesidad habitacional de nuestra comunidad”.

El documento pide una reunión urgente con el gobernador, acceso a la información y participación de la comunidad.

“Solicitamos a las autoridades provinciales la apertura de un espacio de diálogo y participación efectiva para trabajar en conjunto en una solución habitacional urgente, viable y transparente”, señala el escrito.

Y concluye: “No podemos seguir esperando indefinidamente. El acceso a la tierra para construir una vivienda digna constituye una necesidad fundamental que requiere decisiones concretas, planificación y compromiso por parte del Estado”.