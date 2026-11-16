Gracias a un fósil hallado en la Patagonia, estudian cómo eran las ranas hace 170 millones de años

El ejemplar, un renacuajo, está en Río Gallegos. Una investigadora del Conicet busca determinar diferencias y semejanzas con los animales actuales.

El fósil de un antepasado de las ranas, encontrado en Santa Cruz y conservado en un museo de Río Gallegos, será utilizado en una investigación científica para sumar información acerca de la evolución de los anfibios en la prehistoria.

El ejemplar estudiado es un Notobatrachus o “rana del sur” , un género extinto que vivió en el jurásico medio, hace aproximadamente 170 millones de años.

El fósil, que se encuentra en el Museo Regional Padre Manuel Jesús Molina de Río Gallegos, corresponde a una etapa larval, cuando esta rana primitiva -que en edad adulta podía llegar a medir unos 15 centímetros- era un renacuajo.

El renacuajo de Notobatrachus fue hallado en la Formación La Matilde, en cercanías de Puerto Deseado, y forma parte del patrimonio paleontológico que conserva la provincia de Santa Cruz.

Ana María Báez, bióloga del Conicet que trabaja en el museo de Río Gallegos.

Ana María Báez, doctora en ciencias biológicas e investigadora principal ad honorem del Conicet, está a cargo del estudio.

En esta etapa de la investigación, trabaja directamente sobre la pieza para identificar detalles anatómicos que permitan conocer mejor cómo eran estos animales del período jurásico.

Santa Cruz, un lugar único en el mundo

Báez tiene una extensa trayectoria en el estudio de los anfibios anuros del Mesozoico -entre 66 y 250 millones de años atrás- y en las investigaciones sobre el origen evolutivo de estos vertebrados.

En su currículum se incluyen trabajos de examinación de colecciones de fósiles del Museo Argentino de Ciencias Naturales, además de otras realizadas en instituciones científicas del exterior.

La importancia del estudio encarado en la Patagonia pasa por el hecho de que podría aportar información sobre una etapa del desarrollo que no siempre queda preservada en los registros fósiles.

Ana María Báez con el fósil jurásico de rana, en Río Gallegos, Santa Cruz.

Precisamente, la científica destacó el carácter excepcional del fósil que conserva el museo de Río Gallegos.

“Dentro de lo que se conoce de este grupo en los registros mundiales, no hay formas jurásicas tan completas y representadas por tantos ejemplares como en Santa Cruz”, indicó.

Según explicó la investigadora, estos fósiles permiten reconocer características anatómicas muy antiguas que ya no se encuentran en los anfibios actuales.

El renacuajo y el lugar donde apareció

El hecho de que se trate de un renacuajo y no de un animal adulto también es importante y despertó el especial interés de la especialista.

Indicó, en ese sentido, que la etapa previa a la transformación en adulto permite estudiar aspectos de la metamorfosis y conocer cómo se desarrollaban estos animales.

Báez explicó que el material presenta diferencias respecto de otros restos que había analizado anteriormente, no solo en lo que respecta al animal sino también al lugar donde fue encontrado, y que las condiciones en las que quedó preservado permitieron conservar determinadas marcas anatómicas.

“El ambiente de depositación del ejemplar es levemente diferente”, lo que hizo posible que “algunas improntas de estructura plana quedaran marcadas”, precisó.

La investigadora insistió en el valor de poder trabajar directamente con el fósil en Santa Cruz, a través de la observación in situ mediante lupas binoculares, que permite examinar con mayor precisión sus estructuras.

“Hay una gran diferencia en verlo ‘en vivo’ respecto de hacerlo a través de las fotos”, remarcó.