La hallaron en dos expediciones a la remota Isla de los Estados, en el extremo este de Tierra del Fuego. Proponen un género totalmente nuevo para clasificarla.

Cómo es la "araña fantasma" que estuvo aislada millones de años y descubrieron científicos del Conicet.

Científicos argentinos del Conicet confirmaron el descubrimiento en la Isla de los Estados, provincia de Tierra del Fuego , de un linaje de arañas desconocido que, según establecieron, permaneció aislado durante millones de años en uno de los ambientes más remotos de Argentina .

En el extremo sur de la Argentina continental, la Isla de los Estados se ubica al este de la isla Grande de Tierra del Fuego, separada por los 24 kilómetros de aguas del estrecho de Le Maire.

El estrecho es el camino para acceder a ella, pero no resulta fácil; por el contrario, se trata de una de las rutas marítimas más extremas y complejas del planeta por sus corrientes y vientos huracanados.

El hallazgo en la Isla de los Estados

Declarada Reserva Provincial protegida por la Constitución de Tierra del Fuego, la isla tiene apenas 63 kilómetros de largo y un ancho mínimo de 500 metros, con un relieve montañoso -forma parte del extremo este de la cordillera fueguina- y costas muy irregulares y accidentadas que presentan los únicos fiordos de toda la Argentina.

Isla de los Estados Isla de los Estados, en el extremo este de Tierra del Fuego.

Allí, un equipo de investigación del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y el Conicet logró detectar y describir a la “araña fantasma” Yagania Chuanisin. El hallazgo, obetenido en expediciones que tuvieron lugar en 2014 y 2017, fue publicado recientemente en la revista científica Diversity.

Los investigadores determinaron que la Yagania Chuanisin presenta particularidades tales que no solo debe ser considerada una especie de arañas nueva para la ciencia, sino que también los llevó a proponer un género completamente nuevo para clasificarla.

22 millones de años

Esta araña pertenece a un linaje evolutivo muy antiguo, claramente diferenciado de otros grupos de arañas fantasma presentes en Sudamérica.

Los resultados del estudio indican que su pariente vivo más cercano sería una especie del género Gayenna, pero ambas líneas evolutivas habrían comenzado a separarse hace aproximadamente 22 millones de años.

La araña fantasma milenaria descubierta por científicos del Conicet en Tierra del Fuego La araña fantasma milenaria descubierta por científicos del Conicet en Tierra del Fuego.

El estudio fue liderado por los investigadores Martín Ramírez e Ivan Magalhaes de la División Aracnología del MACN-Conicet, con la participación de Guillermo Martínez Pastur y María Vanessa Lencinas del Laboratorio de Recursos Agroforestales del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic-Conicet).

En su denominación, el género Yagania hace referencia al pueblo originario yagán, que habitó las costas del sur del archipiélago de Tierra del Fuego, mientras que Chuanisin -un vocablo que significa “tierra de la abundancia” en yagán- hace referencia al nombre que le daban a la propia Isla de los Estados.

Los caminos que abre la investigación del Conicet

El arácnido fue hallado en un lugar con una biodiversidad singular, donde bosques siempreverdes como el guindo y el canelo se desarrollan junto al mar.

La especie pertenece a la familia de las llamadas "arañas fantasma" (Anyphaenidae), un grupo ampliamente distribuido en Sudamérica pero especialmente diverso en los bosques australes.

“Los ambientes donde fue encontrada esta especie son muy particulares, ya que no solo reciben abundantes precipitaciones durante todo el año, sino que al estar muy cerca de la costa y en fiordos rodeados de montañas y muy protegidos de los vientos, se genera un microclima frío incluso en verano, pero estable, con una vegetación densa en múltiples estratos”, explicó Lencinas.

Según detallaron los científicos, además de la posibilidad de describir un nuevo género y especie de araña, el hallazago aporta información valiosa sobre la evolución de los organismos que habitan los bosques australes y ayuda a reconstruir la historia biogeográfica de las zonas más remotas de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Sudamérica.