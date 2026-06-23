Uno de los detenidos tiene una acusación previa por homicidio en Comodoro Rivadavia, en un episodio del que habrían participado otros dos hermanos.

¿Asesinos seriales? El sombrío antecedente de la familia que asaltó el camión con dinero en la Ruta 3.

La detención de Gustavo Durán y sus hijos Emir y Uriel por el robo comando a un camión en la Ruta Nacional 3 , cerca de Comodoro Rivadavia , abrió una ramificación relacionada con uno de los integrantes de la familia que el ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, calificó como “un clan con profusos antecedentes delictuales”.

Uno de los tres arrestados tras el episodio -en el que balearon por la espalda al conductor del camión dejándolo al borde de la muerte, y también hirieron a su acompañante- se encontraba prófugo de la Justicia por un hecho anterior, relacionado con un homicidio y en el que participaron otros dos integrantes del grupo familiar.

Según lo que establecieron las investigaciones del Ministerio Público Fiscal de Chubut y la Policía de Comodoro Rivadavia, el 5 de octubre de 2025, Uriel Durán habría participado del asesinato a sangre fría de un hombre en una estación de servicio de esta ciudad, acompañado en esa ocasión por sus hermanos Branco y Tiago .

La hipótesis presentada por la Fiscalía detalló que aquel 5 de octubre, los tres hermanos fueron a la estación de servicio ubicada en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Pellegrini con el objetivo, acordado previamente, de matar a Ariel Nicolás Cardozo, Federico Daniel Mujica y una tercera persona, quienes se encontraban realizando venta ambulante en el acceso al sector de Servicompras.

Un perro de la Policía de Chubut encontró a tres peligrosos delincuentes (1) Uriel, su padre y su hermano fueron detenidos cerca de la Ruta 3. Estaban escondidos en un pluvial.

En la acusación se sostuvo que los Durán llegaron a bordo de un Fiat Punto rojo a la estación de servicio y, ya allí, Uriel fue quien inició la maniobra: bajó del vehículo, entró al local de autoservicio y se cercó a Cardozo simulando interés por comprar medias y repasadores. Con esa excusa logró que los vendedores se acercaran al automóvil.

"Los estábamos buscando"

De acuerdo con lo que reconstruyeron los investigadores, Tiago y Branco salieron por las puertas traseras del Fiat portando armas de fuego de calibres 40 y 9 milímetros, respectivamente, y empezaron a disparar, mientras uno de los tres decía “a ustedes los estábamos buscando”.

Para la Fiscalía, Tiago fue quien le disparó dos veces a Cardozo, y una de las balas le dio en la cabeza y le provocó la muerte de manera casi instantánea.

En tanto, Branco habría efectuado cuatro disparos contra Mujica, produciéndole heridas en el cuello y el tórax.

El tercer hombre, que acompañaba a Mujica y Cardozo, logró escapar antes de que comenzaran los disparos.

Inmediatamente, los tres agresores volvieron a subir a su vehículo y huyeron por la avenida Hipólito Yrigoyen.

Atrapado en Ruta 3

El caso fue calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio, con los tres hermanos acusados como coautores.

Ahora, Uriel fue arrestado junto con su padre y su hermano Emir, tras el asalto al camión del sábado último en la Ruta 3 a unos 60 kilómetros de Comodoro Rivadavia, el que, según consideró el ministro Iturrioz, también habría sido premeditado y planificado.

En la audiencia de control de detención, la Fiscalía indicó que los tres delincuentes primero le dispararon al parabrisas del camión en marcha, desde la camioneta en la que se trasladaban y, cuando el conductor se detuvo y quiso escapar a pie, lo balearon por la espalda, perforándole estómago, colon e intestinos.