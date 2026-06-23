Robo comando en Ruta 3: ¿faltan 17 millones del botín recuperado?

La Fiscalía habló de 60 millones. La Policía de Chubut había dicho que recuperaron 43. Hay tres detenidos, de una familia de ladrones. El camionero está grave.

La Justicia de Chubut dispuso la prisión preventiva de Gustavo, Emir y Uriel Durán, los tres integrantes del clan delictivo que protagonizaron un violento robo comando en la Ruta 3, a poca distancia de Comodoro Rivadavia , en el que hirieron de gravedad al conductor de un camión y sustrajeron una importante suma de dinero.

Un dato saliente de la audiencia de control de detención en la que se estableció la prisión preventiva por un plazo inicial de seis meses, mientras se lleva a cabo la investigación, tuvo que ver con el monto robado en el asalto y luego recuperado gracias al accionar de un perro de la Policía chubutense.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal , la funcionaria de fiscalía Leila Ritta , que acompaña la acusación de la fiscal Verónica Dagotto , precisó que Gustavo Durán y sus dos hijos sustrajeron “60 millones de pesos y cheques de la caja fuerte” del camión Scania perteneciente a la empresa Lácteos del Sur.

Por su parte, el domingo, tras la aprensión de los Durán y el recupero del dinero, el director de Seguridad de la Policía de Chubut, Omar Delgado, informó que lo que recobraron fue una bolsa que contenía 43 millones de pesos, distribuidos en algo más de 90 fajos de billetes.

Un perro de la Policía de Chubut encontró a tres peligrosos delincuentes (1) D'Artagnan, un perro rastreador de la Policía de Chubut, halló escondidos en un caño a los autores del robo.

La acusación contra los tres detenidos fue calificada provisoriamente como “robo triplemente agravado por las lesiones graves provocadas a la víctima, por el uso de arma de fuego y por ser en despoblado y en banda”.

Ruta 3: el camionero, con pronóstico resevado

El conductor del camión, de 23 años, sufrió un disparo que ingresó por su espalda y salió por el abdomen y, según se informó, se encontraba grave y con pronóstico reservado.

Dagotto detalló que “el proyectil perforó estómago, colon e intestinos". Un acompañante que viajaba en el mismo vehículo recibió un balazo en un pie.

En la audiencia también se dieron detalles sobre el robo ocurrido el sábado 20 de junio a las 17.30, que la fiscal calificó de “cinematográfico”.

Según relató Ritta, a la altura del kilómetro 1.730 de la Ruta Nacional 3 -cerca del paraje Pampa Salamanca y a unos 60 kilómetros de Comodoro Rivadavia-, una camioneta blanca en la que iban los Durán realizó una maniobra de sobrepaso del camión Scania.

El chofer asaltado y baleado en Ruta 3 está grave El chofer asaltado y baleado en Ruta 3 está grave.

Tras superar al camión, que iba en sentido de Comodoro Rivadavia hacia Trelew, los ocupantes de la camioneta empezaron a dispararle al parabrisas.

El camionero intentó maniobras de evasión pero finalmente se detuvo en la banquina. También detuvo su marcha el vehículo de los Durán y dos de ellos descendieron y les dispararon al chofer y su acompañante, que habían empezado a huir a pie. A uno lo balearon por la espalda y al otro lo hirieron en un pie.

“Tras el ataque, suben a la camioneta a una de las víctimas y luego se dirigen al camión sustrayendo 60 millones de pesos y cheques de la caja fuerte del mismo. Luego se retiran en dirección sur”, completó Ritta.

Unos kilómetros más adelante, los Durán abandonaron la camioneta junto a la ruta y escaparon a campo traviesa hasta esconderse en un caño de desagüe pluvial seco, donde más tarde los halló el perro rastreador.

Una familia con prontuario en Chubut

La familia Durán es un clan “con profusos antecedentes delictuales”, según confirmó el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.

Incluso, Uriel ya se encontraba prófugo de la Justicia, por una causa en la que se investiga un homicidio y él está entre los imputados.

Para Iturrioz, resultó evidente que alguien les había pasado a los ladrones el dato de que el camión iba a trasladar una importante suma -que, según se puede ver en una fotografía difundida por la Policía, provendría de cobros a diversos clientes- ya que no es nada habitual que haya tanta plata en un vehículo utilizado normalmente para llevar mercadería.