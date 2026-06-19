Los padres de Alma reconocieron que el mestizo capturado es el que atacó a la niña de 5 años en Playa Magagna, cerca de Rawson, en Chubut.

Confirmaron cuál fue el perro que mató a la nena en Chubut: les revisaron los dientes a todos los de la zona.

La jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales ( Ufeayda ) de Chubut , Florencia Gómez , aseguró que la Fiscalía ya tiene identificado cuál fue el perro que atacó y mató a Alma Vázquez, una nena de cinco años, en la localidad costera de Playa Magagna , a 12 kilómetros de Rawson .

Gómez confirmó que los padres de Alma , Cristian Vázquez y Marcia Miranda, accedieron a toda la evidencia que se recolectó en la zona de la tragedia y comprobaron que el animal que agredió a su hija es el perro mestizo que fue capturado y está bajo custodia judicial desde el sábado 13 de junio, cuando ocurrió el incidente.

Vázquez y Miranda participaron de una reunión con Gómez y Laura Castagno , la otra fiscal que trabaja en el caso, en la que verificaron los dichos de testigos y las grabaciones de cámaras de seguridad que apuntan contra “ Perejil ”, el perro callejero que actualmente se encuentra alojado en las instalaciones del antiguo zoológico municipal de Rawson , según informó el diario local Jornada.

Perro atrapado en Playa Magagna, Rawson, Chubut (1) El perro capturado en Playa Magagna tras la muerte de Alma.

Durante la semana, los padres de Alma habían insistido en que el animal capturado no era el que mató a su hija sino que simplemente había estado jugando con ella, y Marcia hizo una publicación en Facebook en la que sugirió que el que la atacó podía haber sido un perro de raza.

Ahora, sin embargo, reconocieron que fue “Perejil” el que provocó la tragedia. Aunque, en medio del dolor, no quisieron hacer declaraciones públicas, transmitieron ese mensaje a través de Silvina Cabrera, una periodista comodorense

"Me solicitaron que aclare públicamente que, según lo que observaron, fue el perro mestizo el que provocó las lesiones y que terminaron con la vida de su hija”, indicó Cabrera.

Así identificaron al perro de Playa Magagna

La fiscal Gómez, por su parte, detalló que en la investigación, además de revisar las imágenes de todas las cámaras disponibles, fueron relevados todos los perros de la zona para establecer su “impronta dentaria” y ver si coincidía con las heridas.

Playa Magagna Playa Magagna está a 12 kilómetros del centro de Rawson, en Chubut.

La jefa de la Ufeayda contó que el perro capturado estaba en Playa Magagna al menos desde marzo, cuando alguien lo abandonó, y que deben determinar si hay personas con responsabilidad sobre él.

“Existe una ordenanza según la cual si le das agua y comida a un animal debés hacerte responsable, porque le nace la territorialidad y el instinto de protección”, explicó.

Antecedentes de agresividad

Gómez agregó que, en base a testimonios, recabaron casos de al menos tres ocasiones en las que el perro tuvo actitudes agresivas del perro en cuestión hacia menores de edad, que no se convirtieron en ataques porque estaban acompañados de sus padres.

Desde la Fiscalía enviaron pelos del mestizo a laboratorios de La Plata con el objetivo de determinar su perfil genético y cómo se compone su mezcla de razas. El dato permitirá saber,por ejemplo, si tiene predisposición para el ataque y la caza.

Mientras tanto, las autoridades municipales informaron que el perro recibe asistencia diaria y está bajo un estricto seguimiento veterinario.