El próximo streaming investigará el mar frente a Chubut, a 4.000 metros de profundidad. Esperan encontrar nuevas especies de fauna submarina.

Cuándo es la nueva expedición del Conicet que recorrerá lugares nunca vistos del océano.

El buque Falkor (too) del Schmid Ocean Institute que se convirtió en un fenómeno en redes en agosto de 2025 prepara una nueva misión con científicos del Conicet , que esta vez visitarán profundidades nunca antes recorridas, frente a las costas de Chubut . Otra vez, la expedición tendrá transmisión en vivo por streaming.

La travesía Talud Continental V irá unos 600 kilómetros mar adentro, frente a Chubut , con el objetivo de investigar la biodiversidad en los cañones Ameghino y Almirante Brown, dos regiones poco exploradas del Atlántico Sudoccidental.

La parte profunda de estos cañones no fue estudiada hasta ahora desde el punto de vista biológico, por lo que será la primera observación directa de su fauna.

"Un área nueva e inexplorada"

La fecha prevista para la expedición fue originalmente el mes de abril de 2027 pero podría adelantarse a febrero del año próximo.

Durante 23 días, los científicos explorarán profundidades superiores a los 4.000 metros, superando los registros de campañas anteriores.

Conicet - falkor El Falkor (too) recorrerá el mar frente a Chubut, con una nueva expedición del Conicet.

“Para nosotros es una alegría enorme poder volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país. Llegar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, le dijo a Infobae Daniel Lauretta, el investigador del Conicet que estuvo al frente de la campaña Talud Continental IV -la del streaming viral de Mar del Plata- y también conducirá la de Chubut.

Las posibilidades de encontrarse una vez más con animales sorprendentes es grande. Lauretta detalló que los cañones submarinos son considerados en el mundo posibles zonas de alta biodiversidad porque concentran una gran variedad de ambientes en áreas relativamente pequeñas.

Qué buscará el Conicet en Chubut

El biólogo confirmó que la expectativa es registrar especies ya vistas en el cañón Mar del Plata y también otras diferentes, dentro de una estrategia que busca comparar cómo se distribuye la fauna de norte a sur a lo largo del talud continental argentino.

Serán 19 los científicos del Conicet, universidades argentinas y la Prefectura Naval, los que participarán de la misión.

El streaming del Conicet y el Schmidt Ocean ya está en la Patagonia El Conicet volverá a trabajar con el Schmidt Ocean Institute, ahora en Chubut.

Igual que en Mar del Plata, utilizarán el robot ROV SuBastian, capaz de operar a grandes profundidades con cámaras de alta definición y sistemas de muestreo de precisión.

Además de las transmisiones abiertas por streaming, habrá actividades educativas en tiempo real con escuelas de todo el país, producción de contenidos de divulgación y publicación abierta de datos en repositorios nacionales e internacionales.

Todo lo que hay en el océano

Según explicó Martín Brogger, otro investigador del Conicet que forma parte del equipo, la campaña también apunta a fortalecer equipos interdisciplinarios y a producir información para la conservación y el manejo del mar argentino.

Con ese objetivo, el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) trabajará sobre biodiversidad de fondos profundos, con foco en invertebrados y peces, arrecifes de corales de aguas frías y hábitats vulnerables, ADN ambiental y conectividad biológica, procesos oceanográficos y dinámica de sedimentos, e impacto humano en ambientes remotos, incluidos microplásticos.

“Estudiar el océano profundo permite entender cómo funcionan esos ambientes, qué especies viven allí, cómo se conectan con otros ecosistemas y qué papel cumplen en procesos globales como el ciclo del carbono o la regulación climática”, explicó Brogger.