La billetera virtual del Banco Provincia sumó una función que permite acceder a descuentos en el transporte público de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Viajar gratis en subte y colectivos con "Cuenta DNI": cómo activar el 100% de reintegro

Para quienes utilizan el transporte público en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, el Banco Provincia sumó una novedad: incorporó una nueva funcionalidad en su billetera virtual Cuenta DNI que permitirá pagar sin contacto en subtes y colectivos , accediendo a promociones que pueden llegar a bonificar hasta el 100% del boleto.

La función utiliza tecnología NFC y está disponible inicialmente para dispositivos Android y tarjetas Visa. Una vez que se activa, el celular se convierte en un medio de pago , sin necesidad de usar efectivo ni tarjetas físicas. Solo será necesario acercar el teléfono al lector y el pago se realizará en el momento.

Además de las bonificaciones en el transporte público, también se accede a las promociones de Visa en comercios adheridos, como por ejemplo el 30% de descuento sin tope que la cadena de supermercados Coto ofrece todos los jueves o el 20% de descuento todos los días en Mocha Latte y Mocha Frappuccino en Starbucks .

La tecnología NFC permite pagar a través del celular, sin la necesidad de tarjetas físicas o efectivo.

Cómo activar los pagos con NFC a través de Cuenta DNI

Activar esta nueva función es muy fácil, lleva solo unos minutos y se debe seguir este paso a paso:

Ingresar a la app Cuenta DNI

En la pantalla principal, seleccionar Tarjetas dentro del menú Otras funcionalidades.

dentro del menú Elegir la tarjeta que se desea usa r: se puede seleccionar la tarjeta de débito o crédito disponible para pagos NFC.

r: se puede seleccionar la tarjeta de débito o crédito disponible para pagos NFC. Activar la función NFC: dentro del menú de opciones de la tarjeta, tocar activar para pagos NFC.

dentro del menú de opciones de la tarjeta, tocar activar para pagos NFC. Leer y aceptar los términos y condiciones : marcar la casilla y presionar Continuar.

: marcar la casilla y presionar Continuar. Confirmar la identidad: validar con la huella digital u otro método de seguridad.

validar con la huella digital u otro método de seguridad. Esperar la validación: la app verificará los datos de la tarjeta en segundos.

la app verificará los datos de la tarjeta en segundos. Lista para usar: una vez completados estos pasos, la tarjeta queda activada con éxito para pagos sin contacto.

Cómo es el beneficio para viajar gratis con cuenta DNI

Uno de los principales beneficios de utilizar NFC está en el transporte público. Al pagar sin contacto desde el celular con una Visa Débito de Banco Provincia, se puede acceder a un 100% de reintegro en viajes de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA. La promoción está vigente todos los días y tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta en transportes adheridos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Banco Provincia suma otra alternativa para pagar el transporte público.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre 2026

La billetera digital vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos para acompañar el consumo cotidiano y suma un nuevo beneficio en veterinarias y Pet Shops. Además, se mantiene la promoción de gastronomía los fines de semana y el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full.

Estos son todos sus descuentos en el noveno mes del año:

Veterinarias y Pet Shops (nuevo): 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650. Gastronomía – Día del Maestro : 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000.

: 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Cuenta DNI tiene más de 10 millones de personas usuarias registradas.