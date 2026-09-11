Cuánto cobran los cuidadores de adultos mayores: estos son los sueldos por hora y por mes en septiembre 2026

El personal domiciliario tendrá un nuevo aumento como parte del último acuerdo paritario. Cómo quedan los valores por hora y por mes hasta fin de año.

Las personas que se desempeñan como cuidadores de adultos mayores tendrán en septiembre 2026 un nuevo aumento tanto en los valores por hora como en los haberes por mes. Esto se debe a que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) selló un acuerdo paritario que fija incrementos entre agosto y diciembre de este año.

Además de subas porcentuales , el entendimiento también contempla una suma fija no remunerativa que se irá incorporando de manera progresiva a los salarios básicos. Es bono tiene un valor de entre $8.000 y $20.000 , dependiendo de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador.

De acuerdo a la Ley 26.844 que regula el servicio doméstico , los cuidadores forman parte de la Cuarta categoría , que comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores.

Los cuidadores forman parte de la cuarta categoría dentro del personal doméstico.

En septiembre 2026, con el incremento de 1,8% y la incorporación al salario básico el 25% de la suma no remunerativa, los ingresos para esta categoría serán los siguientes:

Con retiro: $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales.

Sin retiro: $4.641,90 por hora y $584.936,09 mensuales.

Para octubre se acordó otra suba del 1,7% y la incorporación al básico de otro 50% de la suma extraordinaria, quedando en estos valores:

Con retiro: $4.337,54 por hora y $548.429,23 mensuales.

Sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050,00 mensuales.

En noviembre, los cuidadores tendrán un nuevo aumento del 1,6% y se incorporará al básico el 25% restante de la suma no remunerativa, por lo que ya quedará completamente absorbida. Las remuneraciones para ese mes son:

Con retiro: $4.447,12 por hora y $562.284,09 mensuales.

Sin retiro: $4.918,65 por hora y $619.810,80 mensuales.

Por último, en diciembre, el acuerdo contempla otro incremento del 1,6%, lo que eleva los ingresos a los siguientes valores:

Con retiro: $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales.

Sin retiro: $4.997,35 por hora y $629.727,77 mensuales.

En septiembre, los cuidadores tendrán una suba de 1,8% y la incorporación al básico el 25% de la suma no remunerativa.

Qué adicionales cobran los cuidadores domiciliarios

Además del salario básico, los cuidadores domiciliarios de todo el país tienen un plus por antigüedad. Este beneficio, que se implementa desde septiembre de 2020 sin carácter retroactivo, representa un 1% por cada año trabajado sobre el salario mensual. Para aquellos que cumplen funciones desde la fecha que se estableció, ya alcanza un 6% de los ingresos.

Además, los trabajadores que prestan servicios en zonas desfavorables, como La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Carmen de Patagones, continúan percibiendo el adicional del 31% en cada categoría. Por último, las personas que requieran un título o certificación profesional para desempeñar sus funciones cuentan con un extra del 25% sobre el salario mínimo.

Para garantizar la seguridad jurídica del vínculo y evitar observaciones administrativas ante el organismo fiscal, los empleadores deben asentar cada uno de estos ítems debidamente discriminados en la liquidación de haberes.

Todo personal doméstico puede cobrar adicionales por antigüedad y zona desfavorable.

Cuáles son las remuneraciones de las otras categorías

Con el nuevo aumento, las remuneraciones de las demás categorías del personal doméstico quedan en septiembre 2026 con los siguientes valores:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $4.645,32 por hora y $579.493,14 por mes

Sin retiro: $5.049,58 por hora y $640.641,55 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $4.422,53 por hora y $541.402,48 por mes

Sin retiro: $4.809,80 por hora y $597.854,37 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$4.185,94 por hora y $529.261,78 por mes

Quinta categoría – tareas generales: trabajos de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas