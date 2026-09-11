Sofitel desembarca en la Argentina con un ícono residencial hiper exclusivo en Puerto Madero

Desarrollado por NorthBaires bajo la marca europea, la propuesta introduce en Buenos Aires el universo de lujo de las branded residences hoteleras. Real estate, marca, servicio y operación se integran para crear una experiencia con estándares internacionales.

El proyecto combina residencia, hospitalidad y marca para trasladar al ámbito cotidiano los estándares de servicio característicos de Sofitel.

Las branded residences representan una nueva forma de entender el valor residencial. No se trata únicamente de una ubicación privilegiada, una arquitectura destacada o una colección de amenities, sino de la integración entre real estate, marca y experiencia.

En este modelo, el comprador no adquiere solamente una unidad: accede a un activo residencial respaldado por un universo de marca, estándares internacionales, reputación y una promesa de valor reconocible.

Ese concepto llega ahora a la Argentina con Sofitel Residences Buenos Aires Madero, uno de los primeros desarrollos residenciales de la firma a nivel global y una propuesta que busca redefinir la experiencia de habitar e invertir en Puerto Madero a través de la hospitalidad aplicada a la vida cotidiana. El proyecto cubrirá una superficie de más de 50.000 metros cuadrados.

Un modelo en expansión

El crecimiento de la categoría confirma esta transformación. A nivel global, el mercado de branded residences reúne cientos de proyectos completados y más de mil desarrollos en pipeline, con una expansión sostenida durante la última década.

Esta evolución demuestra que las principales capitales y destinos internacionales ya incorporaron este modelo como una nueva forma de habitar, invertir y preservar valor patrimonial.

Con este lanzamiento, Buenos Aires se transforma en la primera plaza internacional en contar con una branded residence bajo la marca Sofitel, una categoría que combina inversión inmobiliaria con servicios hoteleros de lujo.

Una experiencia diferente

Desarrollado por NorthBaires junto al grupo Accor, el proyecto ofrece una experiencia diferente con full hospitality. La torre, cuya obra de construcción ya comenzó, contempla 43 pisos y 140 metros de altura, con 188 residencias y más de 3.000 metros cuadrados de amenities, espacios comunes y servicios hoteleros personalizados concebidos bajo los estándares de la marca francesa.

La propuesta incorpora amenities, concierge permanente y servicios personalizados, sumando valor a una categoría residencial en pleno crecimiento a nivel global. (NorthBaires)

Implantado sobre uno de los últimos grandes lotes disponibles frente al río en Puerto Madero, en el dique 4, el desarrollo propone una combinación difícil de replicar entre ubicación, arquitectura, marca y operación.

La arquitectura, a cargo del reconocido estudio BMA, fue concebida para maximizar la relación con el entorno, las visuales abiertas y la experiencia de altura.

La torre trabaja la luz natural, la amplitud y la conexión con el río y la ciudad como parte central de su propuesta residencial, consolidando una presencia urbana llamada a convertirse en referencia dentro del skyline de Puerto Madero.

La propuesta apunta a un público que prioriza privacidad, diseño y calidad de vida, pero también la posibilidad de invertir en un activo residencial escaso con fuerte potencial de valorización. Cada residencia fue diseñada para potenciar amplitud, luminosidad y vistas abiertas, incorporando materiales y terminaciones alineados con los estándares globales de la categoría.

“Este proyecto pertenece a una categoría distinta, porque no estamos hablando solamente de una torre residencial, sino de una branded residence internacional de hospitalidad, donde la marca, el servicio, la operación y los estándares forman parte del valor del activo”, señaló Matías Schuarzberg, director de Marketing de NorthBaires.

Uno de los grandes diferenciales del proyecto es justamente la incorporación de la experiencia Sofitel al universo residencial. El desarrollo contará con concierge permanente, amenities de bienestar, espacios gastronómicos y servicios personalizados concebidos bajo la lógica de la hotelería internacional, trasladando al día a día una experiencia habitualmente reservada a los hoteles de categoría global.

Marcos Juejati y Daniel Masallera, socios y directores de NorthBaires, junto a Luciano Fontana, director general de Sofitel Buenos Aires Recoleta y área manager de Sofitel, MGallery & Emblems en Argentina y Uruguay; y Philippe Trapp, VP Regional de Operaciones de Sofitel. (NorthBaires)

Ese modelo operativo permitirá sostener estándares permanentes de mantenimiento, atención y conservación del activo en el tiempo, un atributo cada vez más valorado por compradores e inversores dentro del segmento residencial superior.

En las branded residences, la marca no sólo aporta reconocimiento y posicionamiento internacional: también garantiza continuidad operativa y preservación de valor a largo plazo.

Con 43 pisos y 188 unidades, la torre busca consolidarse como un nuevo ícono urbano frente al río, en uno de los últimos grandes terrenos disponibles de Puerto Madero. (NorthBaires)

Para NorthBaires, desarrolladora que viene consolidando una propuesta diferencial dentro del mercado residencial argentino, la iniciativa representa además un paso estratégico en la creación de proyectos alineados con las nuevas tendencias internacionales del real estate y la hospitalidad.

En un contexto donde los inversores vuelven a priorizar activos tangibles, escasos y con capacidad de preservar valor, Sofitel Residences Buenos Aires Madero aparece como una oportunidad singular dentro del mercado local: una propuesta residencial con escala internacional, arquitectura de autor y una experiencia de habitar prácticamente inédita hasta hoy en la Argentina.

Más información

www.sofitelresidencesmadero.com

Whatsapp: +54 9 11 3276-0517