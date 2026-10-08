El dólar oficial abre a $1.540 en venta. El blue cotiza a $1.555 con una brecha del 1% respecto al tipo oficial.

Dólar hoy, cotizaciones del jueves 8 de octubre de 2026

A la apertura de este jueves 8 de octubre, el dólar oficial se posiciona en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.

El dólar blue mantiene valores más elevados con una cotización de $1.535 en compra y $1.555 en venta.

La brecha cambiaria entre el blue y el oficial se ubica en el 1% , reflejando una diferencia mínima entre ambos segmentos del mercado paralelo y oficial.

Dólares financieros y operaciones bursátiles

En el segmento bursátil, el dólar MEP (bolsa) cotiza a $1.534,9 en compra y $1.541,8 en venta.

El contado con liquidación presenta valores significativamente más altos, alcanzando $1.608,1 en compra y $1.609,9 en venta.

El dólar mayorista registra cotizaciones de $1.508 en compra y $1.517 en venta.

En el segmento de criptomonedas, el dólar crypto se ubica en $1.604,53 para la compra y $1.607,29 para la venta.

El dólar tarjeta, destinado a operaciones de turismo y compras en el exterior, mantiene los valores más elevados del mercado con $1.937 en compra y $2.002 en venta.

La apertura de este jueves muestra estabilidad en los diferenciales cambiarios, con el dólar oficial y el blue operando con una mínima brecha porcentual.

Los dólares financieros continúan reflejando primas significativas respecto a la cotización oficial, siendo el contado con liquidación y el crypto los que presentan mayores diferencias.

El dólar mayorista, utilizado en operaciones comerciales de volumen, se mantiene cercano al oficial pero con márgenes que reflejan los costos operativos del mercado.

La cotización del dólar tarjeta permanece como la más elevada, incorporando los gastos administrativos y márgenes de las entidades financieras.