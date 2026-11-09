El festejo íntimo de Luciana Salazar por su cumpleaños: invitados de lujo y un look infartante

La modelo celebró su cumpleaños junto a un grupo de allegados en un lujoso espacio. Quiénes estuvieron.

Luciana Salazar festejó un nuevo cumpleaños a todo trapo, con invitados de lujo y una energía festiva que predominó en la noche. Su look no pasó desapercibido en una ceremonia íntima: un vestido sensual y distintas poses en la misma sintonía mostradas en distintas apariciones fotográficas.

En el evento para celebrar sus 46 años, estuvieron distintos invitados reconocidos en el mundo del espectáculo: Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Lizy Tagliani, Martín Cirio, Ana Paula Dútil y los hermanos Julieta y Martín Ortega.

La modelo uso un vestido total black, largo y ajustado, con encaje floral semitransparente, un escote pronunciado y distintas aberturas que dejaron ver su cuerpo. Todo esa indumentaria acompañada por el cabello suelto con ondas, maquillaje y sandalias negras.

Las fotos

Luciana Salazar contó la posición insólita en la que duerme para que no se le marque la cara y cuidar su piel

La modelo Luciana Salazar volvió a llamar la atención de la audiencia y los usuarios de redes sociales con sus declaraciones. Esta vez, la blonda se refirió a sus particulares "secretos de belleza".

La modelo fue al stream de Martín Cirio y contó la especial posición que elige para dormir. Según explicó, evita acostarse boca abajo porque considera que la presión de la almohada sobre su cara puede provocarle arrugas y que eso afectaría a su piel.

El tip de Luciana Salazar

"No duermo boca abajo porque si dormís boca abajo te aplastás la cara con la almohada y eso genera arrugas", explicó Luciana Salazar durante la charla con Martín Cirio.

Luciana confesó que prefiere descansar de costado y hasta toma ciertos recaudos para que la almohada no esté en contacto con sus mejillas. "Duermo de costado y pongo la almohada especialmente para que no me toque el cachete. No me toca la cara", detalló. Pero sus cuidados no terminan ahí. "Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola. Lo mismo que con la cara, pasa con la cola. Entonces duermo de costado. La cola queda divina y la cara no se te aplasta", comentó.

Fiel a su estilo, cerró su explicación con una frase que resumió su filosofía sobre el cuidado personal: "La belleza cuesta, chicos, qué le vamos a hacer". Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con sorpresa ante sus particulares métodos para cuidar la belleza. Varios no pudieron ocultar su incredulidad frente "a los consejos" de Luciana Salazar.