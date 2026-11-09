El categórico descargo de los abogados de Mauro Icardi tras la denuncia: "Jamás le pegó a su hija"

Los abogados del jugador se expresaron públicamente a través de un comunicado público, donde contaron cuál es su postura al respecto.

Mauro Icardi y Wanda Nara sumaron un nuevo capítulo complejo en el prontuario, en el cual tuvo que intervenir la Policía por un episodio que derivó en una causa judicial por presuntas lesiones leves agravadas . En torno a ese episodio en la "Casa de los sueños", en el barrio de Nordelta, comenzaron a circular versiones que indican que el jugador habría golpeado a su hija, algo que fue negado por su propio círculo.

Ante esas acusaciones, los abogados del futbolista emitieron un comunicado donde se expresaron al respecto e hicieron público su postura. “Ante los hechos de público conocimiento y los rumores de todo tipo que circulan en torno a esta causa, los abogados de Mauro Icardi consideramos necesario aclarar lo siguiente”, comienza el texto.

“MauroIcardi jamás le pegó a su hija ” , confirman rápidamente en el texto, haciendo hincapié en un detalle claro: "El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente de público y notorio conocimiento”.

"La secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio, cuyo estilo y modalidad no resultan novedosos. Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”, agregaron.

Sobre la supuesta orden de detención confirmaron que "es falsa". "El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”, sumaron.

Por otra parte, rechazaron que se haya pedido el allanamiento en la casa, tildándolo de "innecesario", y explicaron: “Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectiva que eficaz”.

Por otra caso, fueron críticos al sistema: “Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas”.

En el allanamiento que se llevó a cabo se confiscaron una computadora MacBook de Apple, un teléfono iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio del Club Atlético River Plate.

“Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente. Por ello hemos solicitado al Sr. Fiscal que, habiéndolos secuestrado, los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta la pericia, tal como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que no los entregue a la otra parte, a fin de evitar cualquier alteración de la prueba”, suma el escrito.

Cómo fue el escándalo

Un nuevo episodio de tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo lugar este viernes en la Casa de los Sueños, la propiedad del futbolista en Nordelta. Mientras la conductora grababa MasterChef Celebrity, una de sus hijas habría pedido ayuda para contarle una supuesta situación de violencia. El episodio motivó la intervención policial, la llegada de una ambulancia y la apertura de una causa por lesiones.

Cómo fue la situación de violencia en la casa de Wanda Nara

Según el parte policial, personal del Comando Patrullas Tigre acudió al barrio privado La Isla tras recibir un llamado al 911. Allí, la modelo relató que su expareja había “reprendido y encerrado en la habitación” a una de las niñas, de 11 años. La menor habría pedido ayuda por WhatsApp y contado que su padre le había pegado y tenía miedo.

De acuerdo con el documento, la nena “a través de una computadora vía mensaje al WhatsApp le pidió ayuda porque estaba sola, el papá le había pegado y tenía miedo”. Luego salió de la vivienda por sus propios medios y quedó bajo el resguardo de su madre. La otra hija de la expareja, de 10 años, también abandonó la propiedad y se reunió con la empresaria.

La secuencia fue reconstruida por Pepe Ochoa en LAM. Según explicó, la conductora recibió varias comunicaciones mientras trabajaba, pero no podía atender porque los celulares estaban prohibidos durante las grabaciones. Su pareja, Martín Migueles, también recibió un llamado y la acompañó hasta Nordelta. “Wanda no contestaba y recibe un llamado también Martín Migueles, su novio, quien la acompaña todo el tiempo a las grabaciones”, relató.

Cuál fue la orden de la Justicia tras el escándalo

Una vez en el barrio privado, el conflicto habría escalado con una discusión entre los expareja. “Wanda llega a la casa, sale Mauro, y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín intentaba conciliar, nunca lo pudo hacer”, contó Ochoa. La secuencia terminó con varios móviles policiales y una ambulancia. Icardi permaneció dentro de la propiedad y, según el parte, “se negó a entrevistar con el personal”.

En un video difundido por el programa se observa al futbolista hablando con uno de los uniformados: “Hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”. Por su parte, el fiscal Julio Petrucci, de la UFI Género Tigre, dispuso recibir la declaración testimonial de Wanda, realizar un reconocimiento médico legal a la menor y notificar a Icardi sobre la formación de la causa. También intervino el Sistema de Emergencia Social de Tigre.

En el estudio de LAM, Laura Ubfal remarcó la gravedad de la carátula: “Acá lo fuerte es la palabra lesiones”. Romina Scalora agregó: “Una cosa es una amenaza, que por supuesto es gravísima y siempre hay que denunciar, pero puede quedar en lo discursivo. Otra cosa es cuando hay lesiones y hay un médico involucrado; bueno, evidentemente algo sucedió”. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas y la investigación continúa.