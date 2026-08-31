La artista compartió parte del viaje íntimo que hizo junto a un grupo reducido de amigas. Las reconocidas figuras que la acompañaron.

"Celebro a mis amigas, celebro el amor": Lali Espósito y el álbum de fotos de su despedida de soltera en Brasil

El casamiento de Lali Espósito está a la vuelta de la esquina, con una relación con Pedro Rosemblat en pleno crecimiento y con la felicidad a flor de piel por haberse embarcado en una relación más que especial en su vida . Mientras brilla en su carrera como artista , avanza en su vida privada poniendo el foco en un amor que parece tener un largo camino por delante.

En los últimos días aprovechó junto a un grupo de amigas para hacer una escapada al exterior. Su destino elegido fue Río de Janeiro , Brasil , donde la felicidad se hizo presente para cerrar una etapa de soltería. "Celebro a mis amigas. Celebro el amor. Celebrar nos sale re bien", escribió en sus redes sociales donde hizo público los momentos que vivió.

Entre el grupo selecto y pequeño con el que viajó, se encontraron las figuras reconocidas en el espectáculo Cande Vetrano y Mery del Cerro , actrices que compartieron rodaje con Lali en la reconocida novela Casi Ángeles . La actriz Justina Bustos , la productora cinematográfica Morena Fernández Quinteros y, también, la productora creativa que trabaja en su equipo de trabajo, Sol Jaite .

En esos viajes prevalecieron los looks variados con los que sobresalieron en las redes sociales, y también distintas bromas para la artista sobre frases que alguna vez esbozó pero que con el casamiento terminan siendo parte declaraciones incumplidas. "Ni en pedo me caso" o "Ay, no, es un gastadero de dinero", dicen algunos carteles en referencia a esas palabras que hoy la dejan expuesta.

Cabe recordar que, luego de esta aventura, la artista tiene en su agenda el show en el estadio de River programado para el 26 de septiembre. Hace apenas dos meses, Lali realizó dos funciones en el mismo escenario en los que convocó más de 160 mil personas.

Las fotos de la despedida

Clarísima: Anita Espósito reveló si vive de su hermana Lali en medio del conflicto entre Tini y su papá

Anita Espósito, hermana de Lali, habló sobre su situación económica y respondió a una pregunta que suele aparecer cuando una persona de una familia se convierte en una figura de enorme éxito: si sus seres queridos viven de su dinero. La integrante de “Patria y familia”, el ciclo de Luzu TV, aseguró que no depende económicamente de la cantante y explicó cuál fue siempre la postura de su familia.

"La gente asume que todos somos millonarios"

Sus declaraciones cobraron relevancia en medio del escándalo que atraviesa Tini Stoessel y su familia, que volvió a poner bajo la lupa la relación entre las figuras del espectáculo y sus entornos más cercanos.

Durante el programa, Anita cuestionó la idea de que los familiares de una persona famosa necesariamente viven de sus ingresos. “La gente asume de que porque uno tiene un familiar conocido -no voy a hablar de mí, en mi caso particular, creo que es así en líneas generales- todos somos millonarios, y que todos vivimos de eso y que todos laburamos de eso”, expresó.

En esa línea, sostuvo que también existe una expectativa social respecto de que quien tiene dinero debe hacerse cargo económicamente de sus familiares. “Y aparte que es obligación del que tiene dinero, mantener al resto”, agregó Anita.

La hermana de la cantante también marcó una diferencia entre recibir ocasionalmente algún tipo de ayuda y depender económicamente de un familiar. “Porque una cosa es que me puedan tirar un centro, que me puedan hacer un regalo, que me regalen otras posibilidades... eso es una cosa y otra cosa es que yo asuma que porque esa persona tiene mucho dinero, yo tengo que tirarme a chanta y no hacer nada”, explicó.

Para Anita, esa manera de entender los vínculos familiares forma parte de una dinámica que mantuvieron desde que Lali comenzó a consolidarse como una de las artistas más importantes del país. Según contó, el éxito de la cantante siempre fue celebrado por todo su entorno, pero sin que eso significara abandonar los proyectos personales de cada integrante.

Anita Espósito dejó las cosas claras

“A Lali le va bárbaro y todos lo celebramos y viviremos de las mieles que eso nos pueda dar, pero cada uno hace la suya”, resumió Anita, dejando en claro que el crecimiento profesional y económico de su hermana no implicó que el resto de la familia dejara de construir su propio camino.

De esta manera, Anita Espósito buscó despejar cualquier especulación sobre una eventual dependencia económica de Lali y explicó que, aunque pueda existir ayuda, regalos u oportunidades compartidas entre familiares, su intención es mantener su propia independencia y continuar con su actividad profesional.