Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron fotos inéditas de su hijo Dante: "Muy morfable todo"

Úrsula Corberó atraviesa una nueva etapa personal desde el nacimiento de Dante, el hijo que tuvo junto al Chino Darín el 9 de febrero. Con agosto llegando a su fin, la actriz española decidió compartir en sus redes sociales una serie de imágenes que retratan parte de su intimidad familiar y permiten conocer cómo transita la maternidad lejos de los sets y las producciones.

A través de un álbum de fotos , Corberó mostró distintas escenas de la vida cotidiana junto a su bebé: momentos de juego, instantes en pareja, desayunos familiares y pequeños detalles relacionados con el crecimiento de Dante. La publicación también permitió ver una presencia activa del Chino Darín en esta nueva dinámica familiar.

“Full time papis” , escribió la actriz para acompañar la secuencia. La frase sintetizó el momento que atraviesan ambos y puso en primer plano una crianza compartida que ocupa buena parte de su rutina actual. El actor, por su parte, reaccionó con humor y ternura ante las fotografías. “Muy morfable todo” , comentó en la publicación.

Las fotos que compartió Úrsula Corberó con Dante

La galería comenzó con una imagen del pequeño durante el baño. Dante apareció de espaldas, sentado dentro de una bañera plástica de color arena, mientras una ventana ovalada dejaba ingresar una luz suave al ambiente. En otra de las postales, Úrsula sostuvo un vaso de cristal mientras su hijo, vestido con un body claro estampado, intentaba alcanzarlo. La actriz también mostró un momento de juego en el sofá de su casa: recostada entre almohadones, levantaba a Dante sobre sus piernas mientras ambos compartían una sonrisa.

La vida familiar también apareció fuera del hogar. En una selfie tomada en la calle, Corberó lució un conjunto negro, sandalias de tiras, un bolso blanco y gafas de sol, en una escena más vinculada con su día a día. Uno de los registros más llamativos fue el desayuno familiar. Sobre la mesa se observaron huevos fritos, pan, palta, jugo de naranja y café. Allí también apareció el Chino Darín trabajando frente a una computadora, rodeado por elementos que reflejan la convivencia entre su actividad laboral y la crianza: juguetes, un libro para bebés, un pasaporte y auriculares.

El crecimiento de Dante, en imágenes

La presencia del actor volvió a destacarse en otra fotografía, donde se lo vio acostado y abrazando a su hijo. Dante, recostado sobre su torso, respondió con una sonrisa en medio de un ambiente de luz tenue y sábanas blancas. El álbum terminó con un detalle especialmente significativo para cualquier familia atravesada por los primeros meses de crianza: el crecimiento de los primeros dientes del bebé. En un primer plano de su rostro sonriente, se alcanzaron a distinguir dos dientes que comenzaban a aparecer en la encía inferior.

Con esta publicación, Corberó dejó de lado por un momento la exposición vinculada a su carrera para compartir escenas sencillas de su presente. Baños, juegos, comidas y momentos compartidos construyeron un retrato cotidiano de la maternidad y la paternidad, sin grandes producciones y con el crecimiento de Dante como protagonista.