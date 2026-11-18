La televisión argentina se prepara para sumar una nueva propuesta a su programación y, aunque todavía genera expectativa, ya despertó algunas críticas. En esta oportunidad, quien decidió expresar su opinión fue Nacha Guevara , que no ocultó su disconformidad con el proyecto que encabezará Santiago del Moro en Telefe.

Se trata de Bailando con las Estrellas , el ciclo que tendrá al conductor al frente y que inevitablemente despertó comparaciones con el histórico formato de Marcelo Tinelli. Consultada sobre esta apuesta televisiva, la artista fue contundente y cuestionó que se vuelva a recurrir a una fórmula que ya tuvo varias temporadas en la pantalla chica.

Durante una entrevista, Nacha Guevara se refirió al proyecto y consideró que no es necesario repetir propuestas que ya tuvieron su oportunidad en la televisión: "Es algo que ya se hizo, los humanos somos seres creativos, ¿por qué no usar ese don? Siempre copiando , siempre buscando el negocio", expresó la exjurado del certamen.

Lejos de suavizar sus declaraciones, la artista volvió a insistir en la necesidad de renovar los contenidos y cuestionó la falta de ideas originales en la industria del entretenimiento: "Basta de copiar al otro, de hacer lo mismo", lanzó de manera tajante. Además, aprovechó para enviar un mensaje a las productoras y reclamar propuestas que apuesten por la creatividad: "Quiero ver cosas nuevas y bien hechas".

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Qué dijo sobre un posible regreso de Marcelo Tinelli

Por otro lado, Nacha Guevara también fue consultada sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli vuelva a ponerse al frente de un ciclo de características similares. En ese sentido, reconoció el lugar que ocupa el conductor en la historia de la televisión argentina y consideró que tiene todo el derecho de regresar al formato que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo: "Es el primero que lo hizo y si quiere volver, tiene todo el derecho del mundo, pero me gustaría verlo haciendo cosas nuevas a él también", sostuvo.

De esta manera, la artista dejó en claro que su cuestionamiento no apunta solamente al nuevo proyecto de Telefe, sino también a la necesidad de que la televisión argentina se anime a explorar otros caminos y deje atrás las fórmulas repetidas.