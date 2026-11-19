Espectáculos La Mañana Thiago Medina Camilota fue acusada de huir tras chocar contra un auto de aplicación y estalló con un fuerte escrito: "Qué fácil es inventar"

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, lanzó un fuerte escrito cruzando las versiones. Las posturas de ambos. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







Camilota fue acusada de huir tras chocar contra un auto de aplicación y estalló con un fuerte escrito: "Qué fácil es inventar"

Camilota, la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina, quedó envuelta en un escándalo tras ser acusada de ser responsable de un accidente de tránsito contra un auto de aplicación y posteriormente huir del lugar. Sin embargo, más allá de estas versiones que la ponían en el centro de atención, saltó en las redes sociales con un fuerte escrito donde apuntó contra las acusaciones.

“Qué fácil es inventar cualquier cosa con tal de conseguir visualizaciones y un poco de repercusión. Lo único que hacen es embarrar mi nombre y hablar sin saber”, comenzó diciendo, luego de que se viralice esta versión. A su vez, agregó en su explicación: “Me causa gracia leer tantas boludeces y ver hasta dónde son capaces de llegar por un par de visitas”.

Todo inició luego de que se conozca un testimonio de una supuesta pasajera que viajaba en el auto de aplicación que habría sido protagonista del choque: “Cuando vas en un auto de aplicación y choca con la hermana de Thiago de GH. La Camilota se escapa y el auto de aplicación persiguiéndola con nosotros adentro. Estoy estallada”.