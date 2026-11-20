Sofi Gonet sorprendió a su mamá con un viaje a París y compartió detalles del exclusivo hotel donde vivieron una experiencia de lujo.

Máximo lujo en Francia: así es la suite de Sofi Gonet y su mamá con vista privilegiada y servicio de mayordomo

Sofi Gonet decidió hacer las valijas y emprender un viaje especial junto a su mamá , Milena Gonet, por uno de los destinos más emblemáticos de Europa. Desde su llegada a París, la influencer comparte videos, anécdotas y diferentes momentos de la travesía, en la que no faltaron recorridas turísticas, compras, gastronomía y algunas situaciones que despertaron risas entre ambas.

A través de su cuenta de TikTok, donde mantiene un vínculo cercano con sus seguidores, "La Reini" mostró parte de la experiencia y sorprendió al revelar dónde se alojaron durante una de las etapas de su viaje: una exclusiva suite dentro del complejo del Palacio de Versalles.

En uno de sus últimos videos, Sofía realizó un recorrido por el alojamiento ubicado en el Airelles Le Grand Contrôle, un hotel de lujo que funciona dentro del dominio del Palacio de Versalles y que recrea el estilo aristocrático del siglo XVIII con comodidades modernas.

La influencer describió el establecimiento como “uno de los hoteles más lujosos de Francia adentro del mismísimo Palacio de Versalles”. La suite se destaca por sus amplios ambientes, dos livings, techos altos y una decoración que combina telas estampadas, revestimientos de madera, espejos con marcos dorados, arañas de cristal, chimeneas de mármol y pisos de parquet de estilo Versailles.

Las paredes están revestidas con textiles de la reconocida Maison Pierre Frey, con motivos florales, diseños Toile de Jouy y referencias a los archivos históricos del palacio. El mobiliario de época restaurado y las alfombras de lana completan una ambientación que busca trasladar a los huéspedes a otra época.

El baño también es uno de los espacios más llamativos de la suite. Cuenta con una bañera independiente con vistas a los jardines de la Orangerie o al palacio, ducha de lluvia de estilo italiano y un aseo japonés separado. Además, el alojamiento dispone de sales aromáticas y velas para disfrutar de un baño relajante.

Los lujos que ofrece el hotel de Versalles

La experiencia no se limita a la decoración y los ambientes históricos. El hotel ofrece minibar de cortesía con productos orgánicos franceses, chocolates y cócteles, máquina de café, infusiones inspiradas en el estilo de Marie-Antoinette y desayuno diseñado por el reconocido chef Alain Ducasse.

Los huéspedes también tienen acceso al spa Valmont y reciben detalles pensados para el descanso, como sábanas perfumadas, pijamas de algodón, antifaces de satén y servicio de preparación de la habitación para la noche. Uno de los detalles más exclusivos es que cada huésped cuenta con un mayordomo personal, encargado de brindar atención durante la estadía y acompañar la experiencia dentro del hotel.

Aunque Sofía no precisó el nombre de la suite en la que se alojaron, el Airelles Le Grand Contrôle cuenta con un número reducido de habitaciones y suites, cada una decorada de manera individual y con referencias a figuras históricas vinculadas a Versalles, como Madame de Fouquet, Jacques Necker y Rose Bertin.

Las opciones de alojamiento van desde habitaciones Deluxe de entre 35 y 55 metros cuadrados hasta suites de 120 y 150 metros cuadrados. Entre las alternativas más exclusivas se encuentran Le Grand Appartement, de 300 metros cuadrados con terraza, y Pavillon des Jardiniers, de 240 metros cuadrados, con mayor privacidad y una impronta contemporánea.

Las tarifas pueden oscilar entre los 2.000 y los 20.000 euros por noche, según la categoría, la temporada, la disponibilidad y los paquetes contratados. A esos valores se suman los impuestos correspondientes.

El viaje de Sofi Gonet y su mamá por París: paseos, compras y humor

El recorrido de madre e hija comenzó mucho antes de llegar a Francia. Desde el avión, Sofía compartió una de sus confesiones sin filtro al contar que había intentado conseguir un pasaje en una categoría superior a último momento: “intenté sacar business de rata hoy a último momento y sí, salía más barato y no había más, así que estamos en economy”, comentó. Por su parte, Milena reconoció: "No me hubiera gustado pagar aquello, un montón de guita, una amargura".

Después de más de 10 horas de vuelo, ambas llegaron a París y comenzaron a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La Torre Eiffel, los alrededores de Notre Dame, el Moulin Rouge y las calles de Montmartre formaron parte de sus primeras salidas.

Entre las anécdotas, la mamá de Sofía se animó a cantar en francés, lo que provocó la risa de la influencer. "Chicos, mi mamá no para de cantar en francés y ahora se quiere poner a cantar a la gorra", relató en TikTok. También hubo tiempo para probar los famosos sanguches parisinos, recorrer tiendas vintage, disfrutar de una tabla de quesos en un bar con mesas al aire libre y visitar el Palais Galliera, uno de los museos de moda más importantes de la capital francesa.