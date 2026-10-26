Cambio en la Libreta AUH desde noviembre de 2026: Anses explicó cómo será la acreditación desde ahora

Se modificará el sistema para que los beneficiarios de la AUH acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad, y recuperen el 20% retenido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) modificará a partir del 1ro de noviembre el procedimiento para acreditar los controles de salud , vacunación y escolaridad de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante la denominada Libreta AUH. La decisión fue confirmada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

La medida tiene como objetivo simplificar la devolución del 20% que se retiene todos los meses sobre el monto de la AUH y que se reintegra a fin de año si se acreditan las condiciones exigidas. Hasta ahora, los beneficiarios debían presentar la Libreta AUH para acceder a ese monto. Sin embargo, desde el próximo mes, el organismo previsional pondrá en marcha un nuevo sistema .

El nuevo esquema permitirá comprobar el cumplimiento de los requisitos de la AUH a través de un intercambio de información entre la Secretaría de Educación, el Ministerio de Salud y el organismo previsional. De esta manera, cuando los registros permitan comprobar que se cumplieron las condiciones exigidas, los beneficiarios no tendrán que realizar la certificación en papel para acreditar esos requisitos.

La medida apunta a reducir los trámites que deben completar las familias y evitar que tengan que reunir certificados que ya figuran en los sistemas oficiales. Para los titulares de la AUH, esto representa un cambio importante en la gestión habitual de la prestación: en los casos alcanzados por el sistema automático, el procedimiento dejará de depender de la presentación manual de la Libreta para acreditar las condiciones correspondientes.

Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que este nuevo sistema no elimina la Libreta AUH, que seguirá vigente como una alternativa para aquellos casos donde la información no pueda ser validada automáticamente o si el titular presenta un reclamo.

Quiénes podrán dejar de presentar la Libreta AUH en papel

De acuerdo con la información oficial, el sistema alcanza a los titulares de entre 5 y 17 años, cuyos datos sobre escolaridad, controles sanitarios y vacunación estén comunicados directamente a ANSES por los organismos correspondientes (Educación, Salud, etc). El objetivo es que el organismo previsional pueda verificar el cumplimiento de las condiciones sin exigir a las familias que gestionen y presenten los certificados de manera presencial.

La AUH tendrá un nuevo sistema para acreditar los controles de salud y escolaridad y cobrar el 20% retenido.

“Los datos sobre el cumplimiento de las condicionalidades serán informados directamente a ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos, eliminando la necesidad de realizar la certificación presencial en papel”, informó Capital Humano.

La información se verificará de acuerdo con la edad de los chicos. Para los niños de 5 años en adelante, la Secretaría de Educación informará directamente a la ANSES sobre la asistencia regular a clases. Para los menores de hasta 4 años, se consultarán los registros sanitarios con el objetivo de comprobar los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Qué pasará con el 20% de la AUH pendiente de cobro

Hasta ahora, la presentación de la Libreta AUH era clave para recuperar el 20% que la ANSES retiene todos los meses. Pero con la modificación prevista para noviembre, la comprobación automática permitirá avanzar sin una presentación adicional en aquellos casos en que los organismos públicos cuenten con los registros necesarios.

El nuevo sistema no modifica los montos de la AUH ni el porcentaje retenido. El cambio informado se concentra en la verificación de los requisitos y en la simplificación administrativa para acceder al monto que corresponda.

Otro factor a tener en cuenta es que la liquidación depende de que ANSES pueda verificar las condiciones y completar el proceso administrativo correspondiente. Si la información no está disponible o no puede verificarse, el pago no quedará automáticamente habilitado. En esos casos, los titulares deberán recurrir a los mecanismos habituales para demostrar que cumplen con las condiciones exigidas.