Habrá importantes rebajas en la Argentina. Para evaluar una oferta y no caer en estafas, especialistas advierten tener en cuenta algunos pasos previo a la compra.

El Black Friday es una jornada de rebajas que nació en Estados Unidos y se celebra al día siguiente de Acción de Gracias . En Argentina, la fecha central es el viernes 27 de noviembre y varios comercios ya adelantaron sus descuentos.

Se trata de una oportunidad para aprovechar grandes oportunidades con descuentos de hasta el 65% y promociones especiales con financiación de tarjetas de créditos hasta en 30 cuotas.

Una de las estafas que circulan en estos días empieza en una plataforma de compraventa y sigue por WhatsApp . Un supuesto vendedor promete mejorar el precio si el cliente le transfiere el dinero a un alias que le pasa por privado.

Para evaluar una oferta y no caer en estafas, especialistas advierten sobre la posibilidad de usar alguna estrategia antes de realizar la compra e ingresar los datos de la tarjeta de crédito.

"La doble P", la estrategia para detectar una oferta falsa del Black Friday

El especialista en ciberseguridad Emiliano Piscitelli propone la "doble P", una estrategia para detectar una oferta falsa del Black Friday antes de cargar datos de la tarjeta.

Consiste en revisar el perfil del vendedor y comparar el precio con lo que cobran otras tiendas por el mismo artículo. Si por ejemplo el producto más barato de la búsqueda aparece en una cuenta recién abierta, vale la pena averiguar quién la vende antes de reservarla.

Pagar por fuera de la plataforma puede dejar la compra sin cobertura. (Foto: Pavel Danilyuk/Pexels)

Piscitelli reúne otros cuatro elementos del engaño en la sigla PICO: pretexto, impostor, contexto y oportunidad.

Una cuenta usa el nombre de una cadena conocida, anuncia una liquidación por el Black Friday y le da al cliente unos minutos para reservar el producto. Ese plazo tan corto busca que pague antes de consultar al comercio.

Qué mirar en el perfil de la tienda y en el precio final

Cuando un descuento llega por correo o aparece en una publicidad de redes sociales, es mejor abrir la aplicación oficial del comercio o escribir su dirección en el navegador y buscar allí el producto. El candado del navegador indica que la conexión está cifrada. Una página que se hace pasar por una marca también puede mostrarlo.

Si la tienda vende por redes sociales, las publicaciones más antiguas dan una idea de su trayectoria. Los comentarios permiten ver, por ejemplo, cómo respondió a un cliente que nunca recibió su pedido. Cuando todo el catálogo apareció en pocos días y nadie puede comentar, quedan otras vías para comprobar quién vende, como verificar el domicilio comercial o buscar reseñas fuera de ese perfil.

Para comparar dos ofertas de un celular hay que buscar el mismo modelo con igual capacidad de almacenamiento y sumarle a cada precio el costo del envío. En una compra en cuotas, la referencia es lo que suman todos los pagos. A veces termina costando menos el teléfono con la rebaja más chica porque tiene la entrega incluida.

El pedido de transferencia y los falsos avisos de entrega

"Nunca, pero nunca salgan por fuera de la plataforma", recomendó Piscitelli. Si el contacto empezó en un sitio de compraventa, una transferencia directa al vendedor puede dejar la operación fuera del sistema de protección al comprador. Las fotos de la tarjeta y los códigos de verificación tampoco deben compartirse por chat.

El número de seguimiento permite verificar la entrega en el sitio del correo. (Foto: Kampus Production/Pexels)

A quienes esperan un paquete les puede llegar un mensaje que exige un pago para reprogramar la entrega. Correo Argentino advierte que no pide dinero ni datos personales por enlaces enviados por WhatsApp o SMS. Para consultar dónde está el paquete, el comprador puede abrir la página oficial del correo e ingresar el número de seguimiento que recibió al hacer el pedido.

Dónde reclamar si ya se hizo el pago

Quien descubre el engaño después de transferir debe avisar de inmediato a su banco o billetera por un canal oficial y pedir un número de reclamo. Si entregó los datos de una tarjeta, corresponde solicitar el bloqueo a la entidad emisora y revisar los últimos consumos. Conviene guardar el comprobante, las capturas del anuncio y la conversación con el vendedor.

Con esas pruebas se puede hacer la denuncia penal en una fiscalía o comisaría. Si además hubo una operación bancaria no reconocida y la entidad no dio una solución satisfactoria, se puede recurrir al Banco Central una vez transcurridos al menos 10 días hábiles desde el reclamo inicial ante la entidad.