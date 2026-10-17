El Río Agrio se comió literalmente una ruta en un paraje neuquino

El socavón tuvo en vilo a una pequeña población de 137 habitantes quedó incomunicada durante horas hasta que Vialidad logró restablecer el paso.

El Río Agrio se comió literalmente una ruta en un paraje de Neuquén. La historia ocurre sobre la Ruta Provincial 10 , a tan solo 4 o 5 kilómetros de Quili Malal, cerquita de las Piedras Rupestres, en el tramo de 27 kilómetros que une el cruce de la Ruta 14 en Bajada del Agrio con la entrada a la localidad.

Las imágenes muestran el momento exacto del derrumbe: el río crecido, marrón, golpeando contra la banquina y llevándose media calzada. Donde había traza y tierra, ahora hay un precipicio de 50 centímetros que se sigue desmoronando. Conos naranjas y cintas de peligro marcaron el límite entre la ruta y el agua.

En el lugar trabaja desde que empezó el temporal el Distrito II de Vialidad Provincial. Así lo explicó a LM Neuquén Daniel Clause, jefe de operaciones.

"Tenemos una cargadora frontal y una motoniveladora, la camioneta de apoyo que ando yo. Estamos haciendo un camino alternativo contra la barda. El río sigue aumentando y se sigue comiendo la ruta", detalló.

Gentileza Distrito II Vialidad Provincial

No es la primera vez que ocurre. Antes, el río Agrio ya se había llevado los postes de luz y todo el tendido. "La vez pasada ensanchamos en el mismo lugar porque se había llevado los postes de luz, todo eso. Así que junto con el EPEN pusimos los postes contra la barda. Y ahora sigue comiendo igual. Así que tuvimos que hacer otro camino alternativo", explicó Clause.

Para evitar que la zona quede aislada, Vialidad abrió dos alternativas que se ven en las imágenes: un camino de emergencia pegado a la barda, al borde del socavón, y otro camino más seguro por arriba de las bardas que va desde Agrio del Medio hasta Quili Malal.

Gentileza Distrito II Vialidad Provincial

"Tenemos otro camino también que hicimos que va desde Agrio del Medio hasta Quili Malal. Pero por arriba de las bardas. En caso de que se corte acá del todo, ya tienen una salida, por lo menos la gente de pueblo para llegar a la Ruta 14", sostuvo.

Quili Malal: 137 habitantes en vilo

Quili Malal es una comisión de fomento del departamento Picunches, sobre la ribera del Río Agrio, en la confluencia con el Río Neuquén.

Según el Censo 2022 del INDEC, la comisión de fomento de Quili Malal tiene un total de 137 habitantes y 111 viviendas. Una pequeña población que hoy, durante el día, quedó entre 4 y 5 horas incomunicada.

El trabajo incansable del personal de Vialidad logró restablecer un camino alternativo para tener un acceso hacia el sur, hacia Bajada del Agrio, mientras que hacia el este mantienen una salida por Covunco Abajo.

"Estamos trabajando en esta zona desde que empezó el temporal de lluvia, La ruta por suerte se corta en lapsos de cuatro, cinco horas como mucho. Por suerte pudimos mantenerla habilitada", dijo Clause.

La habilitación, por ahora, es con extrema precaución

Tras las tareas de reparación, "quedó habilitado el tránsito por el camino alternativo. Sin embargo, hay que hacerlo con mucha precaución y la recomendación es de no viajar de noche en lo posible", cerró su contacto con este diario el funcionario provincial.

El impacto de la crecida se suma a la del Arroyo Covunco en El Puente, que esta misma jornada provocó evacuados y casas bajo agua en la misma región.