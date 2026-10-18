La enigmática planta de flor azul que sorprende en la cordillera del norte neuquino

Crece en condiciones ambientales exigentes y es una especie poco frecuente en la provincia. La experiencia de descubrir la flora de la región.

En las alturas de la cordillera del norte neuquino , donde las laderas rocosas se encuentran con el cielo y la vegetación se adapta a condiciones ambientales exigentes, crece una planta que sorprende por el color de sus flores: la puya (Puya alpestris) . Se trata de una especie poco frecuente en la provincia, que forma parte de la biodiversidad del norte neuquino y merece ser conocida y protegida.

Quienes recorren los paisajes de montaña pueden encontrarla en ambientes donde predominan las rocas, el suelo es abundante entre los afloramientos y la vegetación cambia a medida que aumenta la altura. Su presencia constituye una de esas particularidades naturales que enriquecen la experiencia de descubrir la flora autóctona de Neuquén.

Una de las características más llamativas de la puya es su aspecto. Sus hojas son alargadas, de color verde claro en la parte superior y grisáceas en el reverso, y presentan espinas laterales. Esta estructura le da una apariencia robusta y permite reconocerla entre otras plantas de montaña.

Durante el verano desarrolla una inflorescencia —el conjunto de flores que crecen sobre un mismo eje— que puede alcanzar entre 1,5 y 2 metros de altura. Sus flores de color azul eléctrico, poco habitual en el mundo vegetal, contrastan con los tonos ocres y grises del terreno. En su interior se destacan los estambres de color naranja, que aportan un detalle distintivo.

Esta combinación de colores convierte a la puya en una especie particularmente atractiva para quienes disfrutan de la observación de plantas y de la fotografía de naturaleza. Su floración es también una oportunidad para descubrir la diversidad de formas y estrategias que desarrollan las especies vegetales en los ambientes de altura.

Un tesoro natural del norte neuquino

En Argentina, la distribución de la Puya alpestris se encuentra restringida a sectores de las provincias de San Juan y Neuquén, según la ficha técnica de referencia elaborada por el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. En territorio neuquino habita en el departamento Minas, en las laderas ubicadas al sur de las lagunas Negra, Pincheira y Chaquiras, aproximadamente entre los 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar.

Su hábitat está compuesto por laderas rocosas y abruptas, con exposición norte y abundante suelo entre las rocas. En general, crece por encima de la línea del bosque y por debajo de los ambientes de desierto de altura, en una franja de montaña con condiciones particulares de exposición y relieve.

Esta distribución acotada hace que la puya sea una especie de especial interés para la conservación. A diferencia de las plantas que se encuentran ampliamente extendidas por distintos ambientes, las especies restringidas a pocos sectores pueden ser más vulnerables frente a las alteraciones que afectan su hábitat.

Conocer para cuidar

La principal amenaza señalada para la puya en Neuquén es, precisamente, su distribución extremadamente reducida. Cuando una especie ocupa un territorio pequeño, cualquier impacto localizado puede comprometer una parte importante de sus poblaciones.

Por eso, durante las excursiones y los recorridos por la montaña es importante observarla sin dañar las plantas ni alterar el ambiente donde crecen. No arrancar hojas o flores, evitar pisar la vegetación y respetar los senderos y las indicaciones de las áreas naturales son acciones sencillas que contribuyen a conservar estos espacios.

Aunque su belleza ha impulsado su cultivo ornamental en distintos países, debido al atractivo de sus flores, su presencia silvestre en Neuquén tiene un valor particular. Conocer dónde crece, cómo reconocerla y cuáles son las condiciones que necesita permite comprender por qué es importante preservar sus ambientes naturales.

La puya es una muestra de la riqueza botánica que albergan las montañas neuquinas. Una planta de hojas espinosas y flores sorprendentes que, en medio de las rocas del norte provincial, recuerda que la biodiversidad también se expresa en especies discretas, de distribución limitada, que forman parte del patrimonio natural de Neuquén.

Descubrirla es una invitación a mirar con más atención los paisajes de la provincia: detrás de cada montaña y entre cada formación rocosa puede existir una especie singular que vale la pena conocer, respetar y proteger.