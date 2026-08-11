En menos de 10 días, un mandatario provincial compartió dos videos en los que se lo ve liberando a los animales. Y también se sumó la fuerza federal.

Desde gendarmes hasta un gobernador: todos al rescate de los guanacos atrapados en alambrados de la Patagonia.

Los alambrados que separan los campos en la Patagonia se convirtieron, una vez más, en una trampa para los guanacos , la especie de fauna autóctona más emblemática de la región y también, más apuntada por los ganaderos por una superpoblación que le compite en alimento a sus ovejas .

Más allá de esa discusión, y del crecimiento de la población de estos camélidos silvestres en la región, en los primeros días de agosto de 2026 representantes del Estado se mostraron en las redes con videos en los que improvisan acciones para poner a resguardo a distintos ejemplares que sufren las consecuencias, justamente, de la existencia de establecimientos rurales en lo que los proteccionistas definen como su territorio natural.

Lo cierto es que tres episodios distintos pero muy similares terminaron con ejemplares liberados sanos y salvos .

El más reciente tuvo como protagonista al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que ya se había hecho viral días antes rescatando a un animal junto a la Policía Rural de su provincia y ahora repitió el gesto con un nuevo video en sus redes.

El otro fue resuelto por la Gendarmería Nacional en Chubut, donde una patrulla liberó a un ejemplar que había quedado enredado en un cable de metal.

Segundo rescate de Claudio Vidal en pocos días

El lunes 10 de agosto, Vidal volvió a compartir en sus redes sociales un video en el que se lo ve liberando a un guanaco juvenil que había quedado atrapado en un alambrado, esta vez en medio de la estepa santacruceña.

La escena repite una postal similar a la que había generado fuerte repercusión a nivel nacional apenas una semana antes, cuando varios medios hicieron notar que, mientras en Santa Cruz la población de guanacos se multiplica y se toman medidas como la faena regulada y la autorización de la comercialización de su carne controlar el problema, el mandatario tuvo ese gesto de compasión con un exponente de la especie.

Vidal seguramente tomó nota de la alta repercusión que alcanzó aquel primer episodio y ahora, tras publicar im video similar, volvió a generar reacciones divididas en las redes.

Hubo quienes elogiaron su gesto y quienes cuestionaron si la publicación busca instalar una imagen positiva antes que reflejar un compromiso genuino con la fauna provincial.

Con la policía rural en una ruta a El Calafate

El primer rescate había ocurrido el lunes 3 de agosto, cuando Vidal compartió un video en el que aparecía desenredando las patas de otro guanaco atrapado en un alambrado, en un paisaje cubierto de nieve, a la vera de la ruta hacia El Calafate.

En esa oportunidad, el gobernador estuvo acompañado por personal de la Policía Rural, que participó del operativo.

Aquella publicación circuló fuerte en medios nacionales, donde la presencia de estos camélidos en plena ruta resulta exótica.

Para los santacruceños, en cambio, se trata de una escena habitual: los guanacos abundan en la estepa y es común verlos enredados en alambrados o cruzando las rutas.

No era, además, la primera vez que Vidal protagonizaba un episodio así: en 2022, antes de ser gobernador, había compartido un video similar rescatando a otro ejemplar junto a uno de sus hijos.

Gendarmería intervino en Chubut

A los dos rescates de Vidal se sumó un tercer episodio, esta vez protagonizado por una fuerza de seguridad nacional en una provincia vecina.

Efectivos del Grupo "Gobernador Costa", dependiente del Escuadrón 37 "José de San Martín" de Gendarmería Nacional con asiento en Chubut, patrullaban el martes 10 de agosto de 2026 a la tarde la Ruta Provincial N° 63 cuando a la altura del kilómetro 28 divisaron a un guanaco atrapado en un alambrado.

Gendarmes del Grupo "Gobernador Costa", en Chubut, se toparon con un guanaco atrapado cuando patrullaban la ruta Provincial 63.

El animal tenía el miembro posterior derecho enredado entre un cable de metal, lo que le impedía liberarse por sus propios medios.

Los gendarmes desenredaron el alambrado y liberaron al ejemplar sin ocasionarle lesione El guanaco, de la especie Lama guanicoe, un camélido que puede llegar a medir entre 1,80 y 1,90 metros de altura, regresó a su hábitat natural por sus propios medios.

Guanacos y alambrados en la Patagonia

Los tres episodios, ocurridos en menos de diez días y en dos provincias distintas, exponen un problema que se repite en toda la Patagonia: los alambrados rurales, pensados para delimitar los campos, suelen convertirse en trampas para la fauna silvestre.

Según estimaciones citadas en los rescates de Vidal, la Argentina concentra el 95% de los guanacos del mundo, y Santa Cruz, el 85% de esa población.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, rescató a dos guanacos en menos de 10 días y lo difundió en sus redes.

Además de autorizar la faena y la comercialización para regular la cantidad de guanacos, en la región se toman medidas para protegerlos.

En Santa Cruz, además, se lleva adelante una acción puntual vinculada al riesgo de los alambrados.

Levantaron 52 kilómetros de alambrado

En el Parque Patagonia, ubicado al noroeste de la provincia, un equipo de especialistas trabaja desde hace unos años para desmantelar o adaptar estas barreras que interrumpen corredores migratorios de guanacos que existen hace miles de años.

Y según se informó en su moemento, a septiembre de 2025 ya habían desmontado o adaptado 52 kilómetros lineales de tendido.

En esa ocasión, dieron un dato para explicar el impacto devastador de la división de los campos: anualmente mueren unos 27.000 guanacos atrapados en los alambrados de toda la Patagonia, una cifra que supera la mortalidad de otros grandes herbívoros a nivel mundial.