Un gobernador se bajó del auto en la ruta para salvar a un guanaco y lo mostró en las redes

Tras varios intentos, el gobernador que asumió en el cargo en diciembre de 2023 y se muestra muy activo en las redes sociales en su primer año de gestión, logró bajar uno de los alambres para que el camélido pudiera liberar una de sus piernas traseras.

En el acto, el ejemplar salió corriendo a gran velocidad y las imágenes muestran como se aleja, libre y a salvo.

"Junto a mi hijo Leo, liberamos a varios Guanacos que se encontraban atrapados al lado de la ruta", expllicó el gobernador en su publicación en Instagram.

"A mis hijos les deseo que sus amigos sonrían cuando los vean llegar. ¡Feliz Día del Amigo!", agregó.

El video de una acción algo infrecuente para un gobernador, obviamente generó un importante número de comentarios entre los seguidores de Vidal.

Además del reconocimiento al buen proceder, hubo quien le sugirió a Vidal una medida a tomar: ”Qué buen gesto. Si bajan una línea de los alambres en todos los campos, habría menos fauna enganchada”, escribió un usuario de Instagram.

También hubo lugar para el humor. “Grande Claudio!! Pero qué milanesas te perdiste jaja”, fue otro de los comentarios.

El guanaco en Santa Cruz

El tema de los guanacos en la Patagonia argentina es un debate habitual en toda la región, entre quienes resaltan la importancia de preservar una especie autóctona y los que señalan que es una plaga que complica la producción ganadera en los campos y hace que los pastizales no alcancen para ellos y también para las ovejas y las vacas.

Los conservacionistas suelen recordar que los guanacos estaban mucho antes de que el hombre introdujera gran cantidad de ejemplares de otras especies para la ganadería. Los productores, que los desmanejos de décadas originaron un desbalance tal que la especie es una amenaza para el equilibrio en la provincia.

Se estima que la Argentina concentra el 95% de los animales de este especie que existen en el mundo. Y Santa Cruz tiene el 85% de los que pastan en la Argentina.

Desde 2015, la provincia ejecuta un Plan de Manejo del guanaco que apunta a controlar su población y es resistido por algunas organizaciones conservacionistas. Habilita la faena controlada, como un modo de transformar la superpoblación del guanaco en una actividad económica sustentable. Ese es el punto que más controversias genera: se calcula que cada año se faenan unos 1.300 animales.

Lo cierto es que el tema suele instalarse en agenda con frecuencia. En abril de este año, por ejemplo, cuando la especie fue incorporada a la lista de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), definiéndola como especie protegida.

En la provincia, la medida tuvo fuerte repercusión, ya que los productores temen que entorpezca el Plan de Manejo y resaltaron que antes de tomar esa determinación sobre una especie que está principalmente en Santa Cruz, nadie consultó al Consejo Agrario Provincial, máxima autoridad en lo que hace a la fauna en la provincia.

“El guanaco no está en riesgo, no es una especie en extinción, hay recuentos, basta con transitar las rutas patagónicas y ver la cantidad de accidentes que hay para saber que no está en extinción”, aseguró en esa oportunidad Enrique Jamieson, productor y vicepresidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), al diario La Nación.

Patricia Bullrich y los guanacos

Un tiempo antes, en febrero, el tema se había instalado después de polémicas declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando en medio de los tirones por la Ley Bases con los gobernadores patagónicos, disparó contra uno de ellos, Ignacio “Nacho” Torres: “En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos”, dijo con la idea de quitarle peso representativo a la región en el país.

A partir de esa afirmación, se difundieron números del último relevamiento de la población de guanacos en la Patagonia, que en el caso de Chubut desmintieron rotundamente a la funcionaria nacional.

Según el último censo, en esa provincia viven 592.621 habitantes y la población de guanacos se estima entre 300 y 500 mil ejemplares. Es decir: hay más personas que camélidos.

En Santa Cruz la ecuación es diferente. El relevamiento nacional que el INDEC realizó en 2022 contó 337.226 personas en el territorio provincial. Según las últimas estimaciones, del bienio 2016-17, la cantidad de guanacos allí es de entre 700 mil y 1.050.000.