El Gobierno aumentó tarifas de hasta el 100% para el DNI y el pasaporte: a cuánto se irá

El Registro Nacional de las Personas oficializó un fuerte Aumento de Tarifas en pasaportes y DNI, incorporando además un nuevo sistema de ajuste semestral por inflación.

El Gobierno oficializó un nuevo cuadro tarifario para el trámite y r enovación del Documento Nacional de Identidad , aplicando un fuerte aumento de tarifas que llega hasta el 100% en el caso del DNI y un 30% para el pasaporte regular . Estos nuevos valores regirán a partir del próximo sábado 21 de noviembre en todo el país.

La medida, establecida mediante la Resolución 151/2026 y disposiciones del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), también introduce un mecanismo de actualización semestral por i nflación . Los aranceles quedarán vinculados a Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor se ajustará cada seis meses según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El pasaporte ordinario tendrá un costo de $130.000, mientras que el DNI regular se ubicará en $20.000. El organismo también reglamentó el procedimiento para solicitar la exención del pago para personas sin recursos suficientes, que podrá concederse automáticamente mediante cruce de datos oficiales o mediante un certificado de gratuidad.

Los nuevos valores del DNI y sus modalidades

El nuevo cuadro tarifario establece que el DNI común costará $20.000. Las modalidades exprés tendrán un valor de $52.000, mientras que el DNI con retiro en 24 horas hábiles ascenderá a $82.000 y el DNI al instante alcanzará los $114.000. El DNI para extranjeros costará $40.000.

Se mantiene la gratuidad para el primer DNI de bebés de hasta seis meses de edad, así como otras exenciones contempladas en la normativa vigente. Los aumentos no eliminan las gratuidades para ciertos trámites y se adaptan a la reinversión de recursos y la modernización tecnológica.

Pasaporte: precios y servicios exprés

El pasaporte ordinario para argentinos, con entrega regular, costará $130.000, representando un incremento del 30%. Las modalidades de emisión acelerada presentan valores superiores: el pasaporte exprés costará $260.000 y el de resolución inmediata, $429.000, este último disponible solo en dependencias habilitadas.

Además, el pasaporte excepcional para extranjeros y el documento de viaje para personas apátridas o refugiadas tendrán un arancel de $130.000. La normativa contempla la emisión sin costo de un nuevo pasaporte o documento de viaje en caso de errores formales atribuibles al organismo, siempre que el reclamo se realice dentro de los 90 días corridos desde la entrega.

El sistema de ajuste por inflación

La creación de la Unidad Arancelaria Documental (UAD) es una de las principales novedades. El valor inicial de cada UAD se fijó en $1.000, y el DNI común equivale a 20 unidades, mientras que el pasaporte regular representa 130 unidades. El valor de la UAD se actualizará cada seis meses según la variación del IPC.

Este nuevo sistema busca que los aumentos dejen de depender de decisiones administrativas aisladas para responder a una fórmula vinculada con la evolución de los precios de la economía. El Renaper deberá mantener publicados en su portal oficial el valor vigente de la UAD y los cuadros tarifarios correspondientes.