Juicio a "Pity" Álvarez: Fiscalía pidió 18 años y 6 meses de prisión por matar a su vecino

La Fiscalía descartó la legítima defensa y realizaron otros importantes pedidos respecto del destino del músico.

Pidieron 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz.

El fiscal Sandro Abraldes solicitó este miércoles una pena de 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz , ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Además, pidió que el músico sea detenido una vez que finalice la internación involuntaria que cumple en una clínica psiquiátrica de Castelar.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de uso civil.

Al comienzo de su exposición, Abraldes mostró una fotografía de la víctima y fue contundente: “Esta foto que están viendo muestra a la única víctima de este proceso, Cristian Díaz. A Cristian lo mató Pity”.

El fiscal sostuvo que Álvarez había decidido llevar un arma de fuego y que no estaba autorizado para hacerlo, según un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). También cuestionó que el músico resolviera por sí mismo que podía circular armado.

Pity Álvarez, llegando a la audiencia del juicio por el asesinato de su vecino Cristian Díaz.

Para reconstruir el homicidio, repasó los testimonios incorporados durante el juicio. Entre ellos, citó la declaración de Carlos Ulises Stiempcich, quien presenció el ataque y contó que Díaz se sacó la campera e hizo un amague, pero no llegó a agredir físicamente al músico.

Según ese relato, Álvarez le disparó en el rostro y, cuando la víctima cayó al suelo, volvió a dispararle. El fiscal señaló que en la escena se encontraron cinco disparos, aunque tres impactaron en Díaz.

“Le disparó primero para matarlo y en el suelo se aseguró de que Díaz esté muerto. El imputado tenía la intención de matar”, sostuvo. También concluyó: “Él decidió que Cristian Díaz debía morir”.

Por qué descartó que haya actuado en defensa propia

Otro de los ejes del alegato fue la capacidad del músico para comprender la criminalidad de sus actos al momento del homicidio. Para fundamentar su postura, Abraldes citó al perito Toro Martínez, integrante del Cuerpo Médico Forense desde 2003, quien declaró que Álvarez no atravesaba un episodio psicótico cuando ocurrió el crimen y que había actuado con voluntad y una conducta dirigida.

El fiscal también recuperó las propias palabras del músico durante su declaración y consideró que sus manifestaciones permitían establecer que comprendía lo que estaba haciendo.

Pity Álvarez sufrió un brote psiquiátrico en el Hospital Tornú y la audiencia del juicio en su contra debió ser suspendida.

En cuanto al miedo que Álvarez dijo haber sentido frente a Díaz, recordó que el cantante había utilizado la metáfora de una codorniz y una pitón para explicar que había actuado por supervivencia. Sin embargo, cuestionó que esa versión no hubiera sido transmitida a las personas con las que estuvo aquella madrugada, entre ellas su entonces pareja y su padrastro.

“Si a cada uno que tiene miedo en esta sociedad le vamos a perdonar que saque un arma y apunte a la cabeza ajena, bienvenido el Far West”, advirtió Abraldes.

Los agravantes y atenuantes que tuvo en cuenta

Para determinar el monto de la pena, el fiscal consideró como agravantes el desprecio por la vida de la víctima y la experiencia previa de Álvarez con las armas. También recordó otros episodios en los que el músico había sido señalado por circular armado o amenazar con un arma.

En contrapartida, valoró como atenuantes el arrepentimiento del acusado, las disculpas dirigidas a la familia de Díaz, su presentación espontánea ante la Policía y la ausencia de nuevos episodios de violencia desde el crimen.

“La fiscalía toma en consideración el pedido de disculpas hacia la familia. Para la fiscalía, esas palabras fueron sinceras”, expresó. No obstante, remarcó que la vida es un derecho y que no existen jerarquías entre las personas ante la ley.

Qué había pedido la querella y cómo sigue el juicio

El pasado 6 de noviembre, el abogado Fabián Améndola, representante de la querella, había solicitado una pena de 11 años y dos meses de prisión para Álvarez por el mismo delito. También pidió que, en caso de una condena, pudiera cumplirla bajo arresto domiciliario, con salidas laborales y para continuar sus tratamientos médicos.

La Fiscalía se diferenció de esa postura y rechazó la posibilidad de habilitar salidas laborales. Abraldes sostuvo que las restricciones a la vida personal y a la actividad artística son consecuencias propias de una pena de prisión.

El juicio continuará este viernes con los alegatos de la defensa, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Después de esa exposición, el proceso quedará a la espera de la resolución del tribunal, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Durante la audiencia de este miércoles se esperaba que Álvarez participara por videoconferencia, pero finalmente manifestó que no tenía interés en hacerlo porque se sentía bien representado por sus abogados.

El viernes pasado también declaró Silvina Débora Álvarez, hermana del músico, quien describió el deterioro de salud que atraviesa y aseguró que su hermano había sufrido situaciones de intimidación en el barrio Samoré. También recordó que Álvarez le había manifestado que nunca había sentido tanto miedo en su vida y pidió disculpas a los familiares de Díaz: “Les pido disculpas con el corazón. Sé lo que deben estar pasando, lo entiendo perfectamente”.