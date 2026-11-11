El papa León XIV habla de una economía más humana: ¿La ignorancia financiera también es una forma de pobreza?

Mientras en el mundo discuten sobre cómo construir una economía sostenida y responsable al servicio de las personas, una pregunta incómoda se inserta en el sistema educativo argentino y también mundial ¿por qué nuestros hijos pasan tantos años en la escuela sin recibir una formación financiera sistemática para enfrentar la vida adulta?

La reciente visita del papa León XIV a la Argentina volvió a poner sobre la mesa un debate fundamental: “ «La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía».”. Pero sus reflexiones permiten abrir una discusión todavía más incómoda.

¿Cómo construimos una sociedad verdaderamente justa y responsable con el uso del dinero si sus ciudadanos no comprenden cómo funciona?

En la Argentina, nuestros niños y jóvenes transitan el colegio estudiado numerosos acontecimientos históricos, fórmulas matemáticas y procesos científicos, entre un sinfín de contenidos más; Sin embargo, no saben interpretar el costo financiero de una deuda, organizar un presupuesto, calcular intereses, distinguir una inversión de una promesa engañosa ni planificar el futuro financiero.

Y entonces aparece una realidad difícil de justificar: preparamos a los jóvenes y niños a rendir exámenes, pero no los formamos en administrar su dinero y comprender un scoring bancario (el primer examen de la vida para pertenecer al sistema financiero).

Como creadora de FINZANLASLAND a diario me pregunto ¿a quién le conviene que nuestros hijos no entiendan de dinero?

Esta pregunta incomoda y provocadora debe ser formulada y reflexionada por toda la sociedad en su conjunto y de una vez por todas preguntarnos: ¿Quién asume la responsabilidad de enseñar estas cuestiones? ¿La escuela? ¿La familia? ¿El Estado? ¿Las entidades financieras?, o seguimos diciendo que los chicos no tienen edad para hablar de dinero, pero si edad para aprender de memoria capitales de países que nunca visitaran o formulas físicas que nunca aplicarán. Si seguimos con esta postura estamos avalando que nuestras futuras generaciones acepten créditos sin comprender sus costos, consuman por impulso, se endeuden sin planificación o que queden expuesta a estafas virtuales de las cuales nuestros adolescentes están completamente expuestos en las redes sociales (situación que tampoco tomamos con seriedad), la cantidad de horas que nuestros hijos pasan frente al celular.

La ausencia de educación financiera sistemática favorece a las relaciones desiguales entre quienes conocen las reglas económicas y quienes deben tomar decisiones sin comprenderlas, porque la pobreza no es solamente la falta de dinero; la pobreza es un fenómeno complejo interrelacionado con los ingresos, consumo y condiciones económicas de un país. La pobreza NO ES SOLAMENTE la FALTA de DINERO, es también la falta de oportunidades para COMPRENDERLO.

Existe una dimensión de la desigualdad que NO ESTA en el centro del debate público:

“La desigualdad en el acceso al conocimiento financiero”. Mientras algunos sectores de la sociedad crecen aprendiendo a administrar recursos, interpretar contratos, evaluar inversiones, comprender el funcionamiento del crédito y construir patrimonio, otros llegan a la vida adulta sin haber recibido herramientas básicas para desenvolverse dentro del mismo sistema económico.

Y aquí aparece una contradicción profunda: todos participamos de la economía, pero no todos tenemos las mismas oportunidades de aprender cómo funciona.

También debemos reconocer que el conocimiento financiero, por sí solo, no garantiza prosperidad. Ningún presupuesto familiar puede compensar indefinidamente la ausencia de ingresos suficientes, la precariedad laboral o una crisis económica sostenida. Por eso, la educación financiera debe complementar las políticas de desarrollo económico, empleo, inclusión social y acceso a oportunidades, nunca reemplazarlas.

Cuando una sociedad no incluye formación financiera desde edades tempranas, corre el riesgo de reproducir desigualdades entre generaciones. Los niños que crecen en entornos donde se conversa sobre ahorro, inversión, planificación y emprendimiento cuentan con oportunidades de aprendizaje que otros quizás nunca reciban. No alcanza con enseñarles a ganar dinero. También debemos enseñarles a decidir, compartir, reconocer riesgos, comprender el valor del trabajo y desarrollar una relación saludable con los recursos económicos.

Una economía verdaderamente humana necesita ciudadanos informados, autónomos y capaces de tomar decisiones conscientes.